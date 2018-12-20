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20.12.2018 15:03
Рубрика: ПДД

В будущем году в Москве начнут штрафовать за выезд на "вафельницу"

Текст: Светлана Батова
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В будущем году камеры на дорогах начнут штрафовать за выезд на занятый перекресток с разметкой "вафельница". Об этом на встрече с журналистами сообщил глава Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.

Напомним, в Москве уже несколько лет на перекрестки наносится вафельная разметка. Она напоминает водителям, что на занятый перекресток выезд запрещен, и на нем нельзя находиться, если загорелся красный свет. В Москве более сотни пересечений дорог с такой разметкой. Сейчас в Орликовом переулке установлена экспериментальная камера фотовидеофиксации, на которой отрабатываются все тонкости штрафования водителей за нахождение на вафельнице при "красном" сигнале светофора.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Ориентировочно в середине будущего года такие заработают на большинстве перекрестков с этой разметкой.

Также в будущем году планируется, что около 200 комплексов будут штрафовать водителей за непропуск пешеходов на нерегулируемых переходах. Сейчас в Москве три таких комплекса. Помимо фотовидеофиксации для спорных случаев будет вестись и видеозаписи непропусков, которые будут храниться в течение некоторого времени.

В целом смертность на дорогах Москвы за год снизилась на восемь процентов. "За 11 месяцев этого года погибли 443 человека, а в этом году за тот же период на 34 человека меньше", - отметил Вадим Юрьев.

В частности, меньше стали травмироваться люди на пешеходных переходах. Это произошло за счет установки дополнительной подсветки, изменения геометрии улиц, снижающие скорость, пересмотр схемы движения.

В то же время Вадим Юрьев отметил, что в городе в целом стало больше ДТП с пешеходами. Это следствие того, что люди в целом стали больше передвигаться по столице пешком и часто переходят улицы, не соблюдая правил дорожного движения. Из 409 погибших за 11 месяцев - половина пешеходы.

Фото: РИА Новости
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На ситуацию существенно может повлиять и снижение нештрафуемого порога пресыщения скорости, которое сейчас обсуждается в правительстве РФ. Фактически сейчас в Москве ненаказуемой является скорость в 80 километров в час.(разрешенные 60 плюс 20 км в час). При столкновении с пешеходом с такой скоростью у него нет шансов выжить.

Вадим Юрьев отметил, что в случае принятия таких поправок знаки на дорогах Москвы необходимо будет поменять - сейчас многие из них установлены, особенно в центре с "расчетом" на нарушения. Так, например, в центре действуют ограничения в 40 км в час для того, чтобы опустить скорость хотя бы до 60 км в час.