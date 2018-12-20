В новом Suzuki Jimny обнаружили неприятную особенность

Новый внедорожник Suzuki Jimny оказался со странным характером. В автомобиле обнаружили неожиданный сбой. Во время движения автоматически включалась система контроля стабилизации и внедорожник начинал тормозить.

Эту особенность Suzuki Jimny запечатлели на видео. В ролике хорошо видно, как внедорожник включает систему контроля стабилизации на участке дороги с бетонным ограждением.

Как уточняет портал CarAdvice, скорее всего, автомобиль ошибочно принял ограждение за другое транспортное средство. Ошибку зафиксировали несколько испытателей. Данные передали производителю. В компании провели собственные испытания и заявили, что внезапная активация системы происходит при определенном уклоне дороге, крутизне поворота, так как транспортное средство движется по дуге на большой скорости. На видео Jimny передвигался со скоростью 70-80 километров в час.

В Suzuki уточнили, что не прервут поставки внедорожника. Но рассмотрят возможность обновления программного обеспечения. По мнению производителей, "вмешательство системы контроля устойчивости может создать ощущение дискомфорта для водителя. Но это не фактор, который может изменить направление движения автомобиля".

Испытатели с этим не согласны. В тестовом видео активация системы устойчивости привела к вибрации рулевого колеса.

Jimny должен поступить в продажу в конце января 2019 года. Ранее стало известно, когда автомобиль должен добраться и до российского рынка.