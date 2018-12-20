В России до старта продаж подорожали две модели BMW

Кроссовер BMW Х7 и кабриолет 8-й серии Cabrio подорожали в декабре. Интересно, что приобрести их еще нельзя: официальный старт продаж назначен на март будущего года.

Как уточнили в аналитическом агентстве "Автостат", цены на новые модели немецкого производителя были объявлены в октябре и ноябре. Однако те, кто оформляет предзаказ, столкнулись с удорожанием на сумму от 100 000 до 160 000 рублей.

Стоимость дизельных версий BMW Х7 с 3-литровым двигателем мощностью 249, либо 400 л.с. в настоящий момент составляет от 5 930 000 до 7 620 000 рублей. Кроссовер с бензиновым 3-литровым силовым агрегатом на 340 л.с. стоит от 6 100 000 до 6 585 000 рублей.

BMW 8 Серии Cabrio в единственной для России комплектации М850i xDrive (с 4,4-литровым бензиновым двигатель V8 мощностью 530 л.с.) теперь стоит 9 270 000 рублей.

Ранее, напомним, в РФ стартовало производство нового поколения BMW X4.