Видео: Белорусский Дед Мороз рассказал, как правильно встретить Новый год

Молва справедливо утверждает, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Возможно, именно для того, чтобы избежать рождественских форс-мажоров, БЕЛТА и предлагает мудрые советы белорусского Деда Мороза -хозяина поместья в Беловежской пуще, которые он щедро рассыпал накануне в стенах столетнего информационного юбиляра.

"Новый год - семейный праздник. Чем больше в новогоднюю ночь соберется родных и близких за столом, тем больше возможностей пожелать друг другу добра, счастья и здоровья. Необходима доброта, взаимопонимание, чувство радости, а остальное само собой приложится. Нужно думать о хорошем и верить в хорошее - это первое условие для того, чтобы новогодние праздники прошли на высоком уровне", - сказал любимец детворы и взрослых.

Он рад и бесконечным задушевным беседам в урочище Беловежской пути, хотя число гостей поместья в эти дни значительно возрастает. "Работы очень много. Нужно себя настроить, почувствовать волшебником, поскольку все верят в сказку, которую мы творим. Можете приехать и убедиться, что Дед Мороз со Снегурочкой всегда на посту и встречают гостей", - пригласил гостеприимный хозяин лесных угодий.

Кстати, как уже сообщал "СОЮЗ", ежегодно белорусскому Деду Морозу присылают около 17 тысяч писем. "Пишут и взрослые, и дети. Приходят письма из соседних стран, из дальнего зарубежья. Есть послания и на китайском и на японском", - добавил бородач. Он встречается со своими коллегами из других стран - Дедом Морозом из Великого Устюга, финским Йоулупукки. Побывал чародей и волшебник в гостях и у карельского Паккайне, бурятского Сагана Убугуна, татарского Кыш Бабая.

В его поместье в этом году открыли памятный знак Новому году. Кованую композицию в начале декабря установили по соседству с главной елкой поместья. Она представляет собой циферблат часов, показывающих без двух минут до Нового года. Рядом размещаются главные атрибуты Деда Мороза - валенки, посох, варежка и мешок с подарками.

Открытие нового арт-объекта приурочено к 15-летию резиденции зимнего волшебника, а национальное телевидение ведет прямую трансляцию из резиденции в Беловежской пуще на своем сайте. Для этого на главных локациях комплекса установлены три веб-камеры с видами на поместье Деда Мороза, поляны "Белоснежка и семь гномов" и "Двенадцати месяцев".