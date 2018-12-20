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Рубрика: Видео

Видео: самые эффектные аварии на "Нюрбургринге"

Текст: Вадим Давыденко

Гонщики-любители всего мира могут загонять в стойла своих железных коней или отправляться с ними на неспешный техосмотр: трасса Nürburgring (Северная петля) в Германии закрылась на зимние каникулы аж до апреля.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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А перед закрытием на YouTube-канале EMS Nordschleife TV были подведены итоги гоночного года: тысячи участников (напомним, что прокатиться по трассе, где нарезали круги короли "Формулы-1" 1950-1970-х и где сам Никки Лауда чудом избежал смерти, можно на любом ведре с гайками, хоть на дедушкином садовом мотокультиваторе, главное - оплатить 29 евро за круг), миллионы зрителей и …сотни аварий, мелких и крупных. Как без них обойтись на трассе, которую совершенно заслуженно считают труднейшей в мире и которую многие гонщики прямо называют "Зеленым адом"?

Но самих участников неизбежные ДТП не особо пугают: нюрбургрингские царапины и вмятины на капоте лишь украшают автомобиль, как шрамы - мужчину. "Северная петля" в ее жажде скорости уравнивает всех, владельцев новейших спорткаров и откровенного автоантиквариата, и кто из них удержится на трассе после крутого поворота, а кто обдерет бок кузова о металлическую ограду и оставит разбитый бампер на обочине - ведают лишь производители шин, страховщики и св.Христофор, покровитель автомобилистов.

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