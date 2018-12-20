Владимир Путин назвал Армению стратегическим партнером России

Отношения России и Армении стабильны, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции. Главе государства был задан вопрос, как будут восстанавливаться отношения двух стран.

"В отношениях России и Армении ничего не рухнуло", - сказал Владимир Путин. Чтобы восстанавливать что-либо, оно должно быть разрушено, уточнил он, отметив стабильность сотрудничества государств.

"Ереван - наш стратегический партнер", - указал при этом российский президент.

"Российская газета" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.