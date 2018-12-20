Внучка Шаляпина подарила Музею музыки предметы из семейного архива

Внучка выдающегося русского баса Федора Шаляпина, дочь итальянской киноактрисы и одного из основателей итальянской киностудии "Чинечитта" Анжела Мария Фредди-Монтефорте на закрытии Международного проекта "Русские сезоны" в Италии передала Российскому национальному музею музыки предметы из семейного архива.

Одним из самых примечательных даров музею стал альбом с фотографиями Федора Шаляпина, где певец запечатлен с близкими ему людьми. На снимках 1909-1920 годов можно увидеть разнообразные сцены из жизни певца: концерт в Мариинском театре, гастроли в Буэнос-Айресе, отдых в домашней обстановке. К альбому приложено письмо певца дочери Марине.

"Дар музею предметов из архива одного из величайших артистов прошлого столетия - событие, без сомнения, исторического масштаба", - сказал генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, поблагодарил Анжелу Марию и заметил, что когда предмет переходит в фонд музея, его жизнь становится вечной.

"Федор Шаляпин для каждого русского - главный певец в истории. Это не просто величайший оперный талант - это величайший артист, человек с активной жизненной позицией. Знаменитый как в Российской империи - до революции, так и в Советской России, первый народный артист республики. Это его официальный титул", - сказал министр культуры РФ Владимир Мединский.