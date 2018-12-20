Новости

Видео: Вьетнамский рыбак поймал китайскую торпеду 12:20
На Кубани завели дело на водителя маршрутки, высадившего женщину 12:12
Лукашенко поручил комплексно подходить к развитию минского региона 12:10
Онлайн-трансляция пресс-конференции Владимира Путина 12:10
Комитет Совфеда поддержал закон об ответственном отношении к животным 12:08
В РФ создали арктический радиолокационный комплекс для беспилотников 12:06
СК возбудил уголовное дело после отравления жителей под Ростовом 12:00
Видео: Disney показал свою версию истории Колобка 11:59
В России открылась сеть кинотеатров виртуальной реальности 11:48
Лучшего немецкого журналиста 2018 года уволили за выдуманные репортажи 11:46
Внучка Шаляпина подарила Музею музыки предметы из семейного архива 11:45
В Уфе спасатели освободили из плена собаку 11:42
В Краснодаре нашли девочку, пропавшую весной в Хабаровском крае 11:40
Челябинку повторно отдали под суд за гибель ребенка от водки 11:35
На Кубани собрали 108 миллионов рублей курортного сбора 11:34
В России до старта продаж подорожали две модели BMW 11:30
Петербург побьет свой рекорд по приему туристов 11:29
Фото: появились кадры продолжения вестерна "Дэдвуд" 11:24
Работу ремонтного танка в аэропорту Домодедово сняли на видео 11:24
В ДТП на трассе М-2 под Тулой погибли три человека 11:18
Семь человек пострадали в ДТП под Псковом 11:18
Божович: В "Спартаке" нужно наладить контакт между игроками 11:12
"Леденящие душу приключения Сабрины" продлили на 3-й и 4-й сезоны 11:11
Видео: Белорусский Дед Мороз рассказал, как правильно встретить Новый год 11:00
"Русал" приветствует намерение минфина США снять с него санкции 10:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 11:45
Рубрика: Культура

Внучка Шаляпина подарила Музею музыки предметы из семейного архива

Внучка выдающегося русского баса Федора Шаляпина, дочь итальянской киноактрисы и одного из основателей итальянской киностудии "Чинечитта" Анжела Мария Фредди-Монтефорте на закрытии Международного проекта "Русские сезоны" в Италии передала Российскому национальному музею музыки предметы из семейного архива.

Одним из самых примечательных даров музею стал альбом с фотографиями Федора Шаляпина, где певец запечатлен с близкими ему людьми. На снимках 1909-1920 годов можно увидеть разнообразные сцены из жизни певца: концерт в Мариинском театре, гастроли в Буэнос-Айресе, отдых в домашней обстановке. К альбому приложено письмо певца дочери Марине.

Фото: Родина
Как Федор Шаляпин вынужден был меняться в 1917 году

"Дар музею предметов из архива одного из величайших артистов прошлого столетия - событие, без сомнения, исторического масштаба", - сказал генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, поблагодарил Анжелу Марию и заметил, что когда предмет переходит в фонд музея, его жизнь становится вечной.

"Федор Шаляпин для каждого русского - главный певец в истории. Это не просто величайший оперный талант - это величайший артист, человек с активной жизненной позицией. Знаменитый как в Российской империи - до революции, так и в Советской России, первый народный артист республики. Это его официальный титул", - сказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

Культура Арт Музеи и памятники Культура Музыка Классика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция пресс-конференции Владимира Путина
Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья
В Россию вернулись застрявшие на острове Хайнань жители Приамурья
Минздрав сообщил о рекордно низкой младенческой смертности в России
МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии