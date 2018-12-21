ЦИК Украины объявил о проведении выборов в 13 областях из 24

На Украине из-за введенного военного положения местные выборы пройдут в 13 областях из 24. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны.

"В воскресенье, 23 декабря 2018 года, в 78 объединенных территориальных общинах (9 городских, 16 поселковых, 53 сельских ОТГ) в 13 областях Украины состоятся первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских глав", - приводит РИА Новости заявление ЦИК.

Выборы, как ожидается, состоятся в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях. Будут ли голосовать украинцы в Закарпатской области, не уточняется.

Напомним, военное положение было ведено в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Луганской, Черниговской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. Проведение выборов в этих регионах оказалось под угрозой срыва.