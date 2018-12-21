Для жителей юго-востока Украины упростят получение гражданства РФ

Жители юго-востока Украины смогут получить российское гражданство в упрощенном виде. Об этом на пресс-конференции в "Российской газете" рассказала врио начальника Главного управления МВД по вопросам миграции полковник Валентина Казакова.

По ее словам, соотечественники, в том числе из Украины, желающие получить гражданство РФ, смогут получить его по решению президента в упрощенном порядке. Для этого появится специальная формулировка "в гуманитарных целях".

"В законе четко прописано, что в гуманитарных целях именно президент будет определять категории лиц, которые в упрощенном порядке смогут приобрести гражданство России. И в первую очередь это коснется наших соотечественников, в том числе проживающих на юго-востоке Украины", - пояснила Казакова.

По данным миграционного главка МВД России, в настоящее время на территории нашей страны находятся более 1 млн граждан с юго-востока Украины в различных статусах - патенты, виды на жительство, разрешение на временное проживание и временное убежище.

На вопрос о том, смогут ли претендовать в соответствии с указанным законом на получение гражданства в упрощенном режиме жители остальной части Украины, представитель МВД ответить затруднилась. "Я бы не спешила озвучивать ответ на этот вопрос, потому что это все-таки полномочия президента. Мы подготовим как федеральный орган исполнительной власти предложения, а решать будет президент", - пояснила она.

Напомним, Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет президенту РФ полномочия определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке "в гуманитарных целях". Закон после подписания его президентом вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.