Эксперты предложили ставить глушилки для зашиты от беспилотников

Беспилотные летательные аппараты (БЛА) могут представлять угрозу (террористического характера, неправомерного использования воздушного пространства). В конце концов, попав в неумелые руки, могут стать причиной авиакатастрофы.

Причем, весьма существенные угрозы безопасности несут свободно продаваемые во многих странах и используемые частными лицами малоразмерные БЛА, утверждает главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов. Он считает, что необходимо в России создать систему противодействия беспилотникам. В настоящее время есть технологии, которые могут послужить основой для ее создания (системы радиоэлектронного и системы кинетического действия). Системы кинетического воздействия используют кинетическую энергию поражающих элементов. Системы радиоэлектронного воздействия позволяют заглушать каналы связи и спутниковой навигации, пояснил эксперт.

Также прорабатываются некоторые экзотические подходы, например, связанные с применением специально обученных хищных птиц.

Но пока для того, чтобы создавать системы и службы, которые могли бы охранять критические объекты, нужна нормативная база по контролю окружающего пространства от беспилотников, отмечают эксперты. В качестве критически важных объектов РФ на данный момент могут рассматриваться стадионы, ГЭС, АЭС, порты, аэропорты, химические производства, ИТК.

Сейчас даже для санкционируемых полетов беспилотников диспетчерам на малых высотах приходится закрывать воздушное пространство в зоне их работы для других воздушных аппаратов.

"Беспилотные летательные аппараты все чаще используются как высокоэффективное оружие. Для обеспечения безопасности объектов гражданской и военной инфраструктуры требуются современные решения, - сказал генеральный директор НИИ "Вектор" Сергей Скорых. - При мониторинге воздушного пространства над аэропортами необходимо использовать именно пассивные комплексы контроля, так как активный комплекс или пушка радиоэлектронной борьбы может негативно повлиять на другие электронные изделия и системы на территории аэропорта, в том числе садящегося самолета. Также каждая активная радиолокационная станция (РЛС) требует выделения частоты для работы".

Он отметил, что уже есть отечественные наработки Росэлектроники и Ростеха. Например, радио- и оптоэлектронные комплексы распознавания воздушных объектов "Черемуха", способные пеленговать как сам БЛА, так и его пульт управления.

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) комплекса "СЕРП" может дезорганизовать беспилотник аппаратов и принудительно их приземлить. Есть возможность включения в состав комплекса средств кинетического поражения.

Можно сказать, что в России уже разработан комплекс защиты критически важных объектов (аэропорты, атомные электростанции, химические производства и т.п.) от несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов. Комплекс масштабируемый и может включать в свой состав различные средства обнаружения, идентификации и подавления БЛА.

Главным компонентом комплекса является пассивный когерентный локатор (ПКЛ) - полуактивная радиолокационная станция, использующая в качестве подсвета сигналы цифрового эфирного телевидения. ПКЛ предназначен для формирования сплошного радиолокационного покрытия приземного пространства в городских или пригородных условиях, в котором обеспечивается автоматическое обнаружение и сопровождение воздушных объектов (целей). В отличие от излучающих РЛС, ПКЛ можно размещать в любом районе, не опасаясь за влияние на здоровье людей. Используемый диапазон радиочастот (от 470 до 790 МГц - DVB-T2) позволяет обнаруживать сверхмалые цели на больших дальностях. Из-за размещения передатчиков DVB-T2 на большой высоте создаются условия для обнаружения низколетящих целей.