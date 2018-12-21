ЕС продлил экономические санкции против РФ

Европейский союз официально продлил на полгода экономические санкции в отношении России. Об этом информирует пресс-служба Совета Евросоюза.

"21 декабря 2018 года Совет продлил экономические санкции в отношении специфических секторов российской экономики до 31 июля 2019 года", - говорится в заявлении Совета.

Решение принято в связи с тем, что отсутствует "прогресс в реализации минских соглашений".

Экономические санкции против Москвы были введены в действие еще 31 июля 2014 года. С тех пор они продлеваются раз в полгода.

Ранее на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика адаптировалась к санкциям. После мирового кризиса 2008-2009 годов упал ВВП на 7,8 процента, а после введения санкций в 2014 году падение составило 2,5 процента, отметил глава государства. При этом, по его словам, Минфин США считает, что даже это падение в 2,5 процента лишь на треть связано с санкциями, а на две трети связано с падением цен на энергоносители, прежде всего, на нефть. "На самом деле, думаю, и одной трети там нет", - добавил президент.