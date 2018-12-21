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21.12.2018 03:28
Рубрика: В мире

Германия удивилась выводу американских войск из Сирии

Решение США о выводе войск из Сирии стало неожиданным для властей Германии. В МИД ФРГ выразили опасения, что подобное решение может поставить под угрозу борьбу с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

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Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас отметил, что борьба с террористическими организациями требует политического урегулирования в Сирии. "Последствия этого решения могут поставить под угрозу достигнутые успехи", - отметил глава внешнеполитического ведомства. По словам Мааса, победитель в борьбе с экстремистами определится "на длинной дистанции". Он отметил, что все еще существуют террористические структуры в подполье, террористы активны на востоке Сирии, передает РИА Новости.

Напомним, США начали вывод войск из Сирии. В настоящее время в САР насчитывается около двух тысяч официальных американских военнослужащих. Инициатива Вашингтона вызвала удивление по всему миру. Замминистра обороны Великобритании Тобиас Элвуд, например, считает заявление о победе над ДАИШ "не соответствующим действительности". Во многих районах Сирии продолжаются бои с боевиками террористической организации.

В мире Европа Германия В мире США В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
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