Каноническая православная церковь на Украине отказывается менять название

Каноническая православная церковь на Украине не намерена указывать в своем названии принадлежность к Московскому патриархату, об этом заявил 21 декабря пресс-секретарь УПЦ архиепископ Климент. По его словам, руководящий центр УПЦ - в Киеве, а томос о независимости у нее есть с 1990 года.

Речь идет об одобренном Верховной радой 20 декабря законопроекте, в котором указано, что УПЦ (МП) должна изменить название, указав принадлежность к Московскому патриархату. Сразу после этого УПЦ обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой наложить на этот законопроект вето.

По словам Климента, этот законопроект "популистский", пользуясь которым политики выражают агрессию в адрес прихожан УПЦ.

"У церкви нет никаких оснований менять название", подчеркнул пресс-секретарь УПЦ.