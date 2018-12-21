КНДР посетили представители крупного бизнеса США

Несмотря на разговоры Вашингтона о необходимости давления на КНДР, Северную Корею недавно посетили представители одной крупной американской продовольственной компании. Этот визит был санкционирован Госдепартаментом и прошел в обстановке секретности. По мнению экспертов, бизнес США стал готовиться к возможной отмене санкций против КНДР , пытаясь заранее прощупать пути проникновения на новый рынок.

Об этой поездке сообщил один из бывших высокопоставленных сотрудников правительства Южной Кореи, который имеет хорошие связи в США, а ранее работал на направлении, связанном с внешней политикой, дипломатией и объединением. По словам экс-чиновника, в КНДР побывала делегация корпорации Cargill, которая является одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания. В настоящий момент власти США запрещают согражданам поездки в КНДР, но бизнесмены получили специальное разрешение в Госдепартаменте США на эту поездку.

В ходе визита американцы встретились с представителями США и выясняли возможности сотрудничества, а также пытались сами оценить состояние рынка, перспективы по проникновению. Данная поездка была проведена в обстановке полной секретности, а потому других деталей про нее не сообщается.

Эксперты же отмечают, что США в настоящий момент хотя и говорят о необходимости санкций против КНДР, но всегда думают о деньгах, а потому намерены застолбить за собой перспективный новый рынок. В случае отмены санкций можно ожидать, что в КНДР придут иностранные инвесторы и, похоже, США изучают самые разные варианты работы. Продукты питания - товар нужный в любой стране, а в КНДР ассортимент продукции пока не такой богатый. Поэтому очевидно, что на этом направлении существует хороший потенциал.

Источник также раскритиковал действия властей США, которые в настоящий момент угрожают вторичными санкциями южнокорейским компаниям, которые хотят развивать сотрудничество с КНДР. Как стало известно, в перспективе возобновить проекты с Северной Кореей изъявила желание компания "Хёндэ Асан", которая ранее возила туристов Юга в горный парк КНДР Кымгансан, а также ряд средних компаний, работавших в межкорейском технопарке в Кэсоне. Однако многих беспокоит то, что помимо санкций ООН США также ввели и односторонние ограничения против КНДР, угрожая всем остальным, что в случае сотрудничества с Северной Кореей зарубежные компании подпадут под американские санкции. Некоторые специалисты уверены, что США этими мерами не только пытаются давить на КНДР, но и просто не хотят давать возможности иностранным инвесторам застолбить за собой в Северной Кореей те ниши, на которые американцы "положили глаз" сами.