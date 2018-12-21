Лондонский аэропорт открыли после "нашествия дронов"

Взлетная полоса в лондонском аэропорту Гатвик (Gatwick) была вновь открыта "на какое-то время" после полетов беспилотников. Между тем, полиция вместе с военными до сих пор ищут операторов летающих гаджетов, парализовавших работу аэропорта более чем на день. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Гатвика.

Пока что в Гатвике смогли взлететь четыре самолета и один приземлился. Тысячи пассажиров остаются в залах ожидания. Всего задержка рейсов коснулась 120 тысяч человек. Администрация советует проверять статус рейса до выезда в аэропорт.

Два дрона над аэропортом были замечены 19 декабря примерно в 21 час, они летали как по периметру взлетного поля, так и над самими полосами. Затем они исчезли, но через 45 минут появились снова.

Полиция уже назвала полеты беспилотников "преднамеренным действием, направленным на то, чтобы разрушить аэропорт". Но до сих пор неясно, идет ли речь о терроризме или о чьем-то хулиганстве.

Преступникам, если их найдут, грозит до пяти лет тюрьмы.