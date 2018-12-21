Лукашенко вручил награды сотрудникам БЕЛТА в канун его столетнего юбилея

Вершину столетнего юбилея успешно достигло белорусское информационное агентство - БЕЛТА.

Президент Беларуси 21 декабря во Дворце Независимости вручил государственные награды работникам различных сфер деятельности, в числе которых были и сотрудники Белорусского телеграфного агентства, передает пресс-служба главы государства.

Во время церемонии Лукашенко отметил, что агентство "уже сто лет выполняет важнейшую миссию - фиксирует и хранит историю страны". Орден Почета глава государства вручил ведущему редактору главного выпуска Алине Шрубок, медалью "За трудовые заслуги" награждена заместитель генерального директора - начальник центра внешних коммуникаций агентства Марта Чвей.

Алина Шрубок поблагодарила президента за столь высокую оценку труда своих коллег. По ее словам, награду особенно приятно получить в столетний юбилей родной организации. "Я уже почти 40 лет работаю в агентстве и вместе со своими коллегами являюсь свидетелем того, как становилась и развивается Беларусь, - сказала она. - Мы, журналисты, редакторы, каждый день освещая события страны и мира, пишем своеобразную летопись времени. Эта высокая награда - стимул для всего нашего коллектива быть впереди и работать еще лучше".

На церемонии среди награжденных присутствовал и первый заместитель директора - главного редактора Издательского дома "Беларусь сегодня" Михаил Лебедик. Ему присвоено почетное звание "Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь". Как уже сообщал "СОЮЗ", 19 декабря государственные награды более чем 100 представителям различных сфер вручал премьер-министр РБ Сергей Румас.

Орденами, медалями и благодарностями президента были отмечены и представители промышленной сферы, сферы сельского хозяйства, медицинские работники, учителя, ученые, тренеры. Среди награжденных были также сотрудники агентства. Благодарность президента объявлена инженеру сектора администрирования сетей и эксплуатации оборудования центра связи и автоматизированных систем БЕЛТА Татьяне Кореньковой за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в разработку и сопровождение интернет-ресурсов государственных органов. Заместитель генерального директора агентства - главный редактор газеты "7 дней" Наталья Филипповская удостоена Благодарности президента за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в развитие белорусской журналистики.

Коллектив "СОЮЗа" присоединяется к букету многочисленных искренних поздравлений своих коллег и друзей по информационному братству!