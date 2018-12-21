Макей провел рождественскую встречу с главами дипмиссий

Окунуться в атмосферу красоты, грации и спорта предложил своим коллегам глава дипломатического ведомства Беларуси Владимир Макей, пригласив аккредитованных в республике глав миссий и представительств международных организаций по случаю новогодних и рождественских торжеств.

Во-первых, по сложившейся традиции, считают в МИД, подобные баллы дают еще одну возможность для дипломатического корпуса познакомиться с новой, напрямую не связанной с их профессиональной деятельностью, сферой жизни белорусского общества и государства.

Во-вторых, зарубежные представители смогли окунуться в атмосферу спортивного торжества, посетив центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике, где ознакомились с его деятельностью, условиями, в которых готовятся грации и героини белорусского спорта.

Первый дипломат синеокой пояснил гостям, что выбор спортивной тематики выбран для светской тусовки не случайно, ведь наступающий год во многом пройдет и под знаком международных состязаний. Беларусь уже готовится принять знаковое для спортивной и культурной жизни европейского континента событие - II летние Европейские игры.

Задача гостеприимных хозяев, по словам Макея, сделать все, чтобы участникам и гостям увлекательного спортивного марафона было комфортно. Уже введен безвизовый режим для спортсменов и болельщиков, предусмотрен ряд льгот, поддержанных главой Национального олимпийского комитета - президентом Беларуси.

Но дипломатический прием предусматривает не только обмен прогнозами от предстоящих шагов за горизонт. Не менее значимы и итоги прошедшего периода. Министр полагает, что общими усилиями год оказался "урожайным" на визиты на высшем и высоком уровнях, на важные международные события. По его мнению, все те достижения и результаты, которые можно занести в актив, были бы невозможны без непосредственного участия и поддержки иностранных партнеров и друзей.

Владимир Макей поздравил гостей с наступающими новогодними и рождественскими торжествами, пожелал мира, согласия и процветания народам зарубежных государств. К участникам мероприятия с приветственными словами также обратились председатель ассоциации гимнастики Елена Скрипель и главный тренер национальной команды по этому виду спорта Ирина Лепарская.

Как отметили зарубежные дипломаты, мероприятие получилось интересным и познавательным, особенно в контексте предстоящих в июне будущего года II Европейских игр.