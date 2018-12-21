"Матч ТВ" покажет матчи молодежного чемпионата мира по хоккею

Соперниками сборной России по группе А являются Канада, Чехия, Швейцария и Дания. В четвертьфинал соревнований выйдет по четыре команды из каждой группы. Те же, кто окажутся в своих группах последними, сыграют между собой за право сохранить место в элитном дивизионе. В группе В выступят Швеция, США, Финляндия, Словакия и Казахстан.

Отметим, что сборная России 13 раз выигрывала молодежный чемпионат мира. Это второй результат после канадцев, которые побеждали на турнире 17 раз.

Ниже мы приводим расписание трансляций игр группового этапа молодежного чемпионата мира. Комментировать матчи в эфире "Матч ТВ", а также на сайте matchtv.ru и в приложении "Матч! Клуб" будут Александр Ткачев и Кирилл Корнилов.

27 декабря

00:25. Чехия - Швейцария

04:00. Канада - Дания

06:30. Финляндия - Швеция

28 декабря

00:00. Россия - Дания

04:00. Швейцария - Канада

06:30. Финляндия - Казахстан

29 декабря

04:00. Россия - Чехия

06:30. Казахстан - США

30 декабря

00:00. Дания - Швейцария

02:30. Словакия - Финляндия

31 декабря

04:00. Россия - Швейцария