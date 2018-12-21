МИД РФ назвал убийством смерть россиянина в украинской тюрьме

МИД РФ 21 декабря обнародовал заявление, в котором выражает надежду, что гибель российского гражданина Валерия Иванова, отбывавшего наказание в Дрогобычской исправительной колонии №40 во Львовской области, будет расследована "непредвзято и объективно".

Речь идет о факте смерти гражданина РФ Валерия Иванова, отбывавшего срок "за террористическую деятельность и ведение агрессивной войны". 10 декабря генконсульство РФ во Львове получило информацию от Дрогобычского отдела полиции о смерти россиянина.

Как заявил начальник колонии прибывшим на место российским дипломатам, Иванов скончался от травм, полученных в результате падения со стремянки во время замены электрической лампочки.

Между тем, по имеющейся у российской стороны информации, "вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьезных повреждений, в том числе перелома 4-х ребер и закрытой черепно-мозговой травмы", что дает основания предполагать умышленное убийство.

В настоящее время идет досудебная проверка произошедшего. Российские дипломаты оказывают помощь родственникам погибшего.