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21.12.2018 17:23
Рубрика: Власть

МИД РФ назвал убийством смерть россиянина в украинской тюрьме

Текст: Константин Волков

МИД РФ 21 декабря обнародовал заявление, в котором выражает надежду, что гибель российского гражданина Валерия Иванова, отбывавшего наказание в Дрогобычской исправительной колонии №40 во Львовской области, будет расследована "непредвзято и объективно".

Фото: РИА Новости
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Речь идет о факте смерти гражданина РФ Валерия Иванова, отбывавшего срок "за террористическую деятельность и ведение агрессивной войны". 10 декабря генконсульство РФ во Львове получило информацию от Дрогобычского отдела полиции о смерти россиянина.

Как заявил начальник колонии прибывшим на место российским дипломатам, Иванов скончался от травм, полученных в результате падения со стремянки во время замены электрической лампочки.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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Между тем, по имеющейся у российской стороны информации, "вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьезных повреждений, в том числе перелома 4-х ребер и закрытой черепно-мозговой травмы", что дает основания предполагать умышленное убийство.

В настоящее время идет досудебная проверка произошедшего. Российские дипломаты оказывают помощь родственникам погибшего.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД
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