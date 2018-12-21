Mitsubishi провела ребрендинг и рассказала о результатах продаж в РФ

Компания Mitsubishi провела презентацию первого российского дилерского центра, оформленного в новом глобальном дизайне.

В 2019 году похожее оформление получат все 104 дилерских центра Mitsubishi, действующие на данный момент, а также уже строящиеся новые площадки.

По словам директора по маркетингу и связям с общественностью Ильи Никонорова, новый дизайн отражает глобальный слоган компании "Drive your Ambition", который был представлен еще в прошлом году. Он призван усилить впечатления от общения с брендом благодаря созданию качественно новой среды в точках продаж и повысить имидж Mitsubishi.

Никоноров также рассказал о результатах японской компании в нашей стране. По его словам, предварительные планы продать в России 40 тысяч автомобилей Mitsubishi были скорректированы. Сегодня компания рассчитывает реализовать к концу года 45 тысяч машин, а также удержать долю рынка на уровне 2,4%.

Представители Mitsubishi сообщили, что на 2019 год планируется премьера сразу нескольких обновленных моделей, и прежде всего пикапа L200, который дебютирует на нашем рынке во втором квартале следующего года. Ожидается также еще несколько интересных новинок - о них компания расскажет 22 декабря на итоговой конференции по результатам уходящего года.