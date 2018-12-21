Немецкая гонщица Флерш: Моя цель - победить в "Формуле-1"

Гонщица София Флерш, ставшая жертвой ужасной аварии на этапе "Формулы-3" в Макао, мечтает выступать в "Формуле-1".

Немецкий пилот попала в аварию четыре недели назад в Макао, потеряв контроль над машиной, которая перевернулась в воздухе и врезалась в забор. Спортсменка получила перелом позвоночника. Сейчас Флерш рассказала, что восстановление идет полным ходом: "Боль становится меньше с каждым днем".

София планирует и дальше участвовать в заездах. В следующем сезоне она вернется в чемпионат Европы F3, который теперь называется Euromasters. Но это лишь первый шаг к намеченной цели.

- Я посмотрю, как все пойдет, но моя цель - попасть в "Формулу-1" и добиться там успеха, возможно, стать чемпионом мира, - делится планами немка, чьи слова приводит портал GPblog.

Она признает, что это довольно амбициозно. Но ее мечта - стать лучшим водителем среди женщин.

- Я становлюсь ближе к цели с каждым годом. Думаю, я смогу стать первой женщиной - чемпионкой мира Формулы-1, - заключила Флерш.