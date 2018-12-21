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21.12.2018 15:23
Рубрика: Спорт

Немецкая гонщица Флерш: Моя цель - победить в "Формуле-1"

Текст: Виктория Сорокина
Фото: @SophiaFloersch/Twitter.com Фото: @SophiaFloersch/Twitter.com
Фото: @SophiaFloersch/Twitter.com

Гонщица София Флерш, ставшая жертвой ужасной аварии на этапе "Формулы-3" в Макао, мечтает выступать в "Формуле-1".

Фото: Giampiero Sposito/ Reuters
СМИ сообщили о значительном улучшении состояния Шумахера

Немецкий пилот попала в аварию четыре недели назад в Макао, потеряв контроль над машиной, которая перевернулась в воздухе и врезалась в забор. Спортсменка получила перелом позвоночника. Сейчас Флерш рассказала, что восстановление идет полным ходом: "Боль становится меньше с каждым днем".

София планирует и дальше участвовать в заездах. В следующем сезоне она вернется в чемпионат Европы F3, который теперь называется Euromasters. Но это лишь первый шаг к намеченной цели.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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- Я посмотрю, как все пойдет, но моя цель - попасть в "Формулу-1" и добиться там успеха, возможно, стать чемпионом мира, - делится планами немка, чьи слова приводит портал GPblog.

Она признает, что это довольно амбициозно. Но ее мечта - стать лучшим водителем среди женщин.

- Я становлюсь ближе к цели с каждым годом. Думаю, я смогу стать первой женщиной - чемпионкой мира Формулы-1, - заключила Флерш.

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