Новый бюджет Союзного государства сформирован с профицитом

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин (справа) и Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко на заседании 55-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Москве. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Парламентское собрание Союза России и Беларуси приняло в первом чтении бюджет Союзного государства на следующий год. Финансовая смета будет профицитной.

Документ представил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Доходы, согласно проекту союзного бюджета, определены в сумме 7,25 млрд рублей. Доходная часть сформирована за счет безвозмездных перечислений государств (Россия внесла 3,2 млрд рублей, Беларусь - 1,7 млрд). При этом неналоговые доходы составили 2,4 млрд рублей. Кроме того, с прошлых лет в бюджете остались 2,4 млрд.

Расходная часть бюджета - 6,3 млрд. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, основные средства в 2019 году будут направлены на программы в таких ключевых сферах как обеспечение безопасности, научно-технические исследования, инфраструктура, сельское хозяйство, а также связь и цифровая экономика.

Конкретнее, 40% расходов бюджета связаны с научными целями, промышленностью, энергетикой, строительством, транспортом, связью и информатикой. Доля расходов на безопасность, включая военно-техническое сотрудничество - 24 процента.

Участники заседания отметили тенденцию повышения эффективности "союзных" расходов.

- В будущем нам важно обеспечить парламентский контроль за исполнением бюджета, - подчеркнул спикер Госдумы. По его словам, выстроить работу по мониторингу программ и совместных проектов должны профильные комиссии.

Между тем парламентариям России и Беларуси удается экономить на себе. Так, в прошлом году сумма экономии составила 9 млн 239 тысяч рублей из общей сметы Парламентского собрания. Это удалось в результате сокращения использования VIP-залов аэропортов, уменьшения расходов на транспорт и командировки, пояснил Вячеслав Володин.

Ранее Володин заявил, что 22 декабря парламентарии России и Беларуси обсудят отмену роуминга между странами.