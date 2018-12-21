Парламентарии России и Беларуси обсудят отмену роуминга между странами

В Москве стартовала 55-ая сессия Парламентского собрания Союза России и Беларуси. Два дня законодатели двух стран будут обсуждать темы, важные для развития сотрудничества, а также для жизни граждан.

В частности, в повестке очень ожидаемый для граждан вопрос - возможность отмены роуминга на территории Союзного государства. Об отмене роуминга между странами в августе договорились Минсвязи Беларуси и Минкомсвязи России на совместном заседании коллегии.

Парламентское собрание России и Беларуси впервые обсудит данный вопрос, сообщил в ходе открытия сессии председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Эта тема особенно важна для тех, кто проживает в приграничных территориях России и Беларуси", - заметил он. Дискуссия состоится во второй день работы парламентариев - 22 декабря. Ожидается участие руководителей профильных министерств обеих стран.

Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе, вопрос отмены роуминга между Россией и Беларусью будет решен в 2019 году.

Напомним, что российский парламент ранее принял решение об отмене национального роуминга в РФ - обе палаты одобрили закон, который обязывает операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки, совершаемые по всей территории страны.

Как пояснял Вячеслав Володин, это позволит людям, выехавшим из своего региона, сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами. Теперь такое же улучшение в общении ожидает и союзные народы.