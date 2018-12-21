Экономика
21.12.2018 18:00
Текст: Татьяна Замахина

Парламентарии России и Беларуси обсудят отмену роуминга между странами

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Москве стартовала 55-ая сессия Парламентского собрания Союза России и Беларуси. Два дня законодатели двух стран будут обсуждать темы, важные для развития сотрудничества, а также для жизни граждан.

В частности, в повестке очень ожидаемый для граждан вопрос - возможность отмены роуминга на территории Союзного государства. Об отмене роуминга между странами в августе договорились Минсвязи Беларуси и Минкомсвязи России на совместном заседании коллегии.

Парламентское собрание России и Беларуси впервые обсудит данный вопрос, сообщил в ходе открытия сессии председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Матвиенко призвала сенаторов подключиться к работе по отмене роуминга в СГ

"Эта тема особенно важна для тех, кто проживает в приграничных территориях России и Беларуси", - заметил он. Дискуссия состоится во второй день работы парламентариев - 22 декабря. Ожидается участие руководителей профильных министерств обеих стран.

Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе, вопрос отмены роуминга между Россией и Беларусью будет решен в 2019 году.

Напомним, что российский парламент ранее принял решение об отмене национального роуминга в РФ - обе палаты одобрили закон, который обязывает операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки, совершаемые по всей территории страны.

Как пояснял Вячеслав Володин, это позволит людям, выехавшим из своего региона, сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами. Теперь такое же улучшение в общении ожидает и союзные народы.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2018 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»