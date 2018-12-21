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21.12.2018 21:44
Рубрика: В мире

Посольство подтвердило гибель трех российских пилотов в ДР Конго

Текст: Константин Волков

Трое россиян погибли в результате крушения грузового самолета Ан-26 в Демократической Республике Конго. Информацию об этом подтвердило посольство РФ в этой африканской стране.

"Имена мы сможем сообщить позже, когда у нас уже будут официальные бумаги, но могу уже точно сообщить, что они были российскими гражданами", - приводит ТАСС слова посла РФ в ДРК Алексея Сентебова.

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Он добавил, что тела пилотов найдены и доставлены в морг. Их транспортировкой на родину займется посольство.

Разбившийся в четверг, 20 декабря, при заходе на посадку в 35 километрах от столицы ДРК Киншасы Ан-26 принадлежал компании Gomair. Посадка происходила во время дождя. Воздушное судно использовалось для доставки в регионы страны избирательных материалов накануне президентских и парламентских выборов в ДР Конго, намеченных на 30 декабря. По предварительным данным, на борту находилось 23 человека. Однако информации о судьбе двух десятков пассажиров и причинах трагедии пока нет.

В мире Африка Демократическая Республика Конго
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