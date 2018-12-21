Посольство подтвердило гибель трех российских пилотов в ДР Конго

Трое россиян погибли в результате крушения грузового самолета Ан-26 в Демократической Республике Конго. Информацию об этом подтвердило посольство РФ в этой африканской стране.

"Имена мы сможем сообщить позже, когда у нас уже будут официальные бумаги, но могу уже точно сообщить, что они были российскими гражданами", - приводит ТАСС слова посла РФ в ДРК Алексея Сентебова.

Он добавил, что тела пилотов найдены и доставлены в морг. Их транспортировкой на родину займется посольство.

Разбившийся в четверг, 20 декабря, при заходе на посадку в 35 километрах от столицы ДРК Киншасы Ан-26 принадлежал компании Gomair. Посадка происходила во время дождя. Воздушное судно использовалось для доставки в регионы страны избирательных материалов накануне президентских и парламентских выборов в ДР Конго, намеченных на 30 декабря. По предварительным данным, на борту находилось 23 человека. Однако информации о судьбе двух десятков пассажиров и причинах трагедии пока нет.