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Продажи iPhone запретили в целой стране

21.12.2018,  
13:56
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Мюнхенский суд запретил продажу целого ряда моделей устаревших смартфонов Apple на территории Германии, сообщает сайт телеканала CNBC. Представители "яблочной" компании планируют обжаловать это решение.

До окончания судебных прений на прилавках в рознице будут доступны к приобретению только самые новые iPhone - XS, XS Max и XR.

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Решение суда - продолжение "патентной войны" между компанией из Купертино и крупнейшим производителем мобильных чипсетов Qualcomm. Последняя обвиняет Apple в нарушении одного из патентов, в котором закреплена функция, помогающая мобильным телефонам экономить заряд батареи при отправке и получении беспроводных сигналов.

Стоит отметить, что это уже вторая крупная победа производителя микропроцессоров. Как сообщалось ранее, на прошлой неделе аналогичный судебный спор компании удалось выиграть в Китае. Суд города Фучжоу запретил продажу на территории КНР всех старых моделей Apple, вплоть до iPhone Х.

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