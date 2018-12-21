Метро 2018
21.12.2018 17:28

Десять секунд до старта: финальные штрихи перед открытием

Текст: Анна Малинина
Видео: Егор Бадьянов
А так выглядит станция метро за несколько недель до открытия. На платформу ведет новенький эскалатор. Совсем скоро он будет перевозит первых пассажиров.

Это станция "Савеловская" Большой кольцевой линии. Здесь появится крупный транспортный хаб: пассажиры смогут сделать пересадку на одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии и на железную дорогу - первый Московский центральный диаметр Одинцово - Лобня.

По словам главного специалиста ПТО Александра Шаймухаметова, облицовочные работы под землей завершены, а на поверхности близятся к финишу. Рабочие приступают к пусконаладке и завершают монтаж инженерных систем.

Станция "Савеловская" - одна из самых глубоких на всей Большой кольцевой линии: более 60 метров. И одна из самых сложных в плане гидрогеологических условий: на глубине большой напор подземных вод. Строить такую станцию в непосредственной близости от действующей - ювелирная работа. 

"Савеловская" выделяется необычным дизайном. Основная гамма - серая: в цвет Серпуховско-Тимирязевской линии. По задумкам архитекторов, пассажиры смогут увидеть "скелет" станции" - чугунные тюбинги, и понять, как выглядит тоннель изнутри.

Скоро от этой строительной пыли не останется и следа. Только блеск мрамора и гранита. По расчетам, новым транспортно-пересадочным узлом будут пользоваться до 300 тысяч пассажиров в сутки.

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