Десять секунд до старта: финальные штрихи перед открытием

Это станция "Савеловская" Большой кольцевой линии. Здесь появится крупный транспортный хаб: пассажиры смогут сделать пересадку на одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии и на железную дорогу - первый Московский центральный диаметр Одинцово - Лобня.
По словам главного специалиста ПТО Александра Шаймухаметова, облицовочные работы под землей завершены, а на поверхности близятся к финишу. Рабочие приступают к пусконаладке и завершают монтаж инженерных систем.
Станция "Савеловская" - одна из самых глубоких на всей Большой кольцевой линии: более 60 метров. И одна из самых сложных в плане гидрогеологических условий: на глубине большой напор подземных вод. Строить такую станцию в непосредственной близости от действующей - ювелирная работа.
"Савеловская" выделяется необычным дизайном. Основная гамма - серая: в цвет Серпуховско-Тимирязевской линии. По задумкам архитекторов, пассажиры смогут увидеть "скелет" станции" - чугунные тюбинги, и понять, как выглядит тоннель изнутри.
Скоро от этой строительной пыли не останется и следа. Только блеск мрамора и гранита. По расчетам, новым транспортно-пересадочным узлом будут пользоваться до 300 тысяч пассажиров в сутки.