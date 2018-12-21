Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Mitsubishi провела ребрендинг и рассказала о результатах продаж в РФ 17:10
Toyota привезет в Россию две новинки 12:45
В МВД предложили разрешить полицейским вскрывать автомобили 09:50
На выделенки разрешили выезд двухэтажных автобусов и коммунальной техники 08:47
21.12.2018 15:58
Рубрика: Социология

Эксперты обсудили предложение о повторном экзамене для водителей

Фото: Сергей Куксин Фото: Сергей Куксин
Фото: Сергей Куксин

Идея проверки знаний ПДД при замене водительского удостоверения вызвала противоречивые отклики как среди законодателей, так и среди водителей и пешеходов. По мнению одних, это повысить уровень подготовки шоферов и снизит аварийность. Другие же считают эту инициативу излишней и сдавать какие-либо экзамены повторно предлагают лишь в добровольном порядке.

Фото: depositphotos.com
Госдума продлила срок льготной оплаты штрафов ГИБДД

Мнение москвичей, как пешеходов, так и водителей, выяснили журналисты "Вечерней Москвы".

Водитель с 40-летним стажем Евгений Январев счел инициативу здравой, потому что даже об осторожности забывают не только опытные автолюбители, но и совсем зеленые новички.

Фото: depositphotos.com
Госавтоинспекция ввела запрет на внесение поправок в ПДД

"Сколько раз я замечал, как расхрабрившиеся новички подрезают водителей со стажем, перестраиваются даже там, куда их не пускают, - констатировал он. - У бывалых же водителей все происходит на автомате. И красный свет светофора могут не заметить, и пешехода не пропустят из-за замыливания ситуации на дороге".

Общественный деятель Илья Фадеев счел дополнительные экзамены излишними, а бороться с хамством на дорогах, по его мнению, стоило бы в более нежном возрасте.

"Я сам за рулем уже немало лет. И уверен, что вопросами этикета лучше заниматься с детьми, прививать культуру поведения в учебных заведениях, - убежден он. - Нужно продолжать хорошую советскую традицию - обучение дорожному движению в игре на территориях детских автогородков, в школьных дворах, на площадках у садиков. А 30-летнего невежу переучить, по-моему, невозможно".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Стало известно, штрафы за какие нарушения ПДД могут вырасти в 2019 году

Эту позицию разделяет и член совета "Союза пешеходов" Ольга Вакина:

"По каким критериям экзаменаторы смогут определять уровень культуры водителя? - задалась она вопросом. - Как тестом или экзаменом можно изменить внутреннюю структуру человека? Ведь хамство или вежливость закладываются с детства. И что, если водитель продолжит хамить на дороге после сдачи экзамена, его будут штрафовать?" Перевоспитывать водителей можно при помощи социальной рекламы - щитов на улицах, роликах по телевидению.