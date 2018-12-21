Эксперты обсудили предложение о повторном экзамене для водителей

Идея проверки знаний ПДД при замене водительского удостоверения вызвала противоречивые отклики как среди законодателей, так и среди водителей и пешеходов. По мнению одних, это повысить уровень подготовки шоферов и снизит аварийность. Другие же считают эту инициативу излишней и сдавать какие-либо экзамены повторно предлагают лишь в добровольном порядке.

Мнение москвичей, как пешеходов, так и водителей, выяснили журналисты "Вечерней Москвы".

Водитель с 40-летним стажем Евгений Январев счел инициативу здравой, потому что даже об осторожности забывают не только опытные автолюбители, но и совсем зеленые новички.

"Сколько раз я замечал, как расхрабрившиеся новички подрезают водителей со стажем, перестраиваются даже там, куда их не пускают, - констатировал он. - У бывалых же водителей все происходит на автомате. И красный свет светофора могут не заметить, и пешехода не пропустят из-за замыливания ситуации на дороге".

Общественный деятель Илья Фадеев счел дополнительные экзамены излишними, а бороться с хамством на дорогах, по его мнению, стоило бы в более нежном возрасте.

"Я сам за рулем уже немало лет. И уверен, что вопросами этикета лучше заниматься с детьми, прививать культуру поведения в учебных заведениях, - убежден он. - Нужно продолжать хорошую советскую традицию - обучение дорожному движению в игре на территориях детских автогородков, в школьных дворах, на площадках у садиков. А 30-летнего невежу переучить, по-моему, невозможно".

Эту позицию разделяет и член совета "Союза пешеходов" Ольга Вакина:

"По каким критериям экзаменаторы смогут определять уровень культуры водителя? - задалась она вопросом. - Как тестом или экзаменом можно изменить внутреннюю структуру человека? Ведь хамство или вежливость закладываются с детства. И что, если водитель продолжит хамить на дороге после сдачи экзамена, его будут штрафовать?" Перевоспитывать водителей можно при помощи социальной рекламы - щитов на улицах, роликах по телевидению.