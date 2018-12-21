Главного архитектора Москвы пригласили в Comedy Club

В ближайшем выпуске популярного комедийного шоу Comedy Club зрители увидят главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Судя по промо-роликам, он примет участие в беседе с залом Павла Воли и Гарика Харламова.

"Кому принадлежит идея, что в "Зарядье" растет "просто трава" - и все!?" - сразу потроллил гостя Павел Воля. Главный архитектор охотно вступил в игровой диалог с участниками шоу и поддерживал Comedy-беседу. Этот выпуск можно посмотреть сегодня в 21:00.

Ранее Сергей Кузнецов дебютировал как художник-постановщик в опере "Волшебная флейта". Ее премьера состоялась в ноябре на сцене театра "Геликон-опера". До этого персональная выставка Кузнецова работала в "Мультимедиа Арт Музее".