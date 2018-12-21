Новости

Медведева упала на тренировке на чемпионате России 12:17
Уильяму Браудеру предъявили обвинение 12:06
Совфед одобрил закон о борьбе с фиктивными браками россиян с иностранцами 11:59
Результат попадания ПТУР TOW в Abrams показали на фото 11:59
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ на 117 рублей 11:49
В Оренбуржье возбудили дело после избиения подростка полицейскими 11:41
В Петербурге из-за сбоя закрылись две станции подземки 11:31
Мэра Смоленска отправили в отставку 11:23
Кемеровские депутаты утвердили второе официальное название региона 11:22
На карельском заводе трое рабочих получили серьезные ожоги 11:20
Косачев: Трамп посчитал свою политику важнее сохранения Мэттиса на посту 11:17
За вмешательство в выборы НКО могут быть признаны нежелательными 11:12
Браслет для спасения человека в экстренной ситуации разработали в Беларуси 11:12
Роскомнадзор объявил о начале проверки BBC 11:02
В Удмуртии трое мужчин погибли, выпив жидкость для розжига 11:00
В ДВФУ предложили активировать клетки рака для последующей терапии 11:00
В ДТП в Карачаево-Черкесии погибли три человека 11:00
Совфед утвердил Игоря Ткачева на посту замгенпрокурора РФ 10:55
Главком дальней авиации рассказал о модернизации Ту-160 10:53
33 миллиона смартфонов продадут в России в 2019 году 10:52
Найдено 2800-летнее арамейское заклинание 10:50
В янтаре нашли сотни многоножек возрастом 100 миллионов лет 10:48
Житель Югры украл подарки, чтобы вручить их чужим детям 10:47
Найдена жертва древнейшего политического убийства 10:47
Лондонский аэропорт открыли после "нашествия дронов" 10:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
21.12.2018 11:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мэра Смоленска отправили в отставку

Текст: Антон Валагин (Смоленск)
Фото: Пресс-служба администрации Смоленска Фото: Пресс-служба администрации Смоленска
Фото: Пресс-служба администрации Смоленска

Депутаты горсовета Смоленска поддержали инициативу губернатора Алексея Островского об отставке главы города Владимира Соваренко.

Фото: Официальный портал горадминистрации Оренбурга
Новым мэром Оренбурга стал вице-губернатор области

- Решение принято большинством голосов, - рассказали в пресс-службе горсовета.

Напомним, глава региона потребовал отставки мэра Смоленска в связи "с плохой работой главы города и его администрации по ряду направлений, решениями судов о нецелевом расходовании бюджетных средств". 

Сам Соваренко с решением горсовета не согласен и намерен обжаловать его в суде, рассказали в пресс-службе администрации города. Ранее в ответ на упреки губернатора мэр Смоленска заявил, что не может бросить город в сложной зимней ситуации.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область Смоленск Мэрские хроники
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Ракета с военным спутником успешно стартовала с Байконура
Песков заявил о дальнейшем обострении отношений с Украиной
Россиян предупредили о массовых задержаниях в Таиланде
КНДР посетили представители крупного бизнеса США
Цена многократных туристических виз в США для россиян увеличится вдвое