Мэра Смоленска отправили в отставку

Депутаты горсовета Смоленска поддержали инициативу губернатора Алексея Островского об отставке главы города Владимира Соваренко.

- Решение принято большинством голосов, - рассказали в пресс-службе горсовета.

Напомним, глава региона потребовал отставки мэра Смоленска в связи "с плохой работой главы города и его администрации по ряду направлений, решениями судов о нецелевом расходовании бюджетных средств".

Сам Соваренко с решением горсовета не согласен и намерен обжаловать его в суде, рассказали в пресс-службе администрации города. Ранее в ответ на упреки губернатора мэр Смоленска заявил, что не может бросить город в сложной зимней ситуации.