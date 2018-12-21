Место под солнцем: новые станции новой линии

В августе 2018 года открылся участок сразу из семи новых станций на Солнцевской линии - "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Новые платформы разгрузили Сокольническую линию и улучшили транспортную доступность для 700 тысяч человек - в пути они теперь могут экономить до часа времени. А за полгода до этого пассажиров принял первый участок Большой кольцевой линии - от "Делового центра" до "Петровского парка".

У каждой станции свое лицо. Солнечные блики, сказочные узоры, дыры в потолке и даже целые библиотеки - дизайн новых платформ не оставит равнодушных как любителей старины, так и поклонников хай-тек. Мы расскажем о четырех станциях, открывшихся в 2018 году. Присоединяйтесь к нашей видеоэкскурсии!

О чем расскажет "Рассказовка"

"Рассказовка" - конечная станция Солнцевский линии и самая удаленная от МКАД. Впрочем, это временно - скоро ветка пойдет дальше, в аэропорт Внуково.

Дизайн "Рассказовки" радует любителей чтения: станция напоминает необычную библиотеку. Колонны сделаны в виде шкафов-картотек. На поверхности ящиков нанесены QR-коды - любой желающий может открыть у себя на мобильном произведения Тургенева, Достоевского, Толстого и других классиков. Фамилии писателей повсюду: на стенах вдоль лестниц, возле скамеек на платформе, под окошками касс. Даже путевые стены выглядит как огромные книжные полки.

А возле вестибюля станции можно увидеть скульптуру, изображающую рабочего-проходчика и писателя. Они сидят на лавочке, переходящей в рельсы - наверно, так литература и метрострой символически объединяются, чтобы сделать городскую среду более красивой, комфортной и гармоничной.

Царские палаты

Следующая станция - "Новопеределкино". В основе ее дизайна - проекты, победившие в международном конкурсе. Эта станция - словно терем расписной: заходите в кассовый зал, а оказываетесь в старинных московских палатах. Ажурные плафоны мягко рассеивают свет и как будто расширяют пространство. Орнамент в русском стиле напоминает перья Жар-птицы.

В первые месяцы работы станция "Новопеределкино" стала самой востребованной у пассажиров Солнцевской линии. С момента открытия и до конца ноября ей воспользовались более миллиона человек. На втором месте по популярности - "Рассказовка", а на третьем - "Солнцево", куда мы сейчас и направимся.

Солнечные зайчики

Павильоны станции "Солнцево" издали напоминают не то деревенский домик с детского рисунка, не то кусок сыра. Главная архитектурная "фишка" - круглые отверстия в стенах и крыше, через которые пробиваются солнечные лучи.

Подобный эффект можно наблюдать и на самой платформе за счет отражения искусственных источников света. На станции установлены подсвечивающие тумбы, на них можно отдохнуть в ожидании поезда. Вдоль эскалаторов - удлиненные светильники, которые тоже имитируют лучи солнца.

Этот архитектурный проект, как и "Новопеределкино", стал победителем международного конкурса и получил одобрение горожан в "Активном гражданине". Свет, свет и ничего, кроме света: на станции "Солнцево" солнечно в любую погоду.

Деловая пчела

Движемся по Солнцевской линии в сторону центра и выходим на яркой станции "Шелепиха".

"Шелепиха" открылась в феврале 2018 года в составе первого участка Большой кольцевой линии метро. Это станция мелкого заложения. Колонны неправильной формы - широкие сверху, узкие внизу - создают иллюзию высоких потолков. Основные цвета отделки - черный, желтый и белый; пассажиры уже прозвали "Шелепиху" "пчелкой".

На базе станции организован транспортно-пересадочный узел. "Шелепиха" обеспечит пересадку между двумя кольцами - МЦК и Большой кольцевой.

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Московское метро растет рекордными темпами. Открываются новые станции и целые линии, строятся километры тоннелей. А 8 миллионов человек, каждый день спускающихся в подземку, тратят все меньше времени на поездки по городу. С момента утверждения проекта станции до ее открытия проходят годы - годы колоссального труда инженеров, проходчиков, маркшейдеров, механиков, монтажников, сварщиков и других специалистов. А благодаря необычным архитектурным решениям наше метро остается на верхних строчках в списках самых красивых метрополитенов мира. Метростроевцы не собираются останавливаться на достигнутом. Город постоянно растет; а значит, в новом году будут новые вызовы, новые задачи и новые решения.