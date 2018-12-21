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21.12.2018 12:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На серой ветке метро в Москве второй раз за неделю поймали наркокурьера

Текст: Владимир Богданов

В вестибюле станции метро "Владыкино" сотрудники полиции на Московском метрополитене задержали 39-летнего жителя ближнего зарубежья с десятками граммами наркотиков. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь управления Алексей Мышляев.

- На мужчину, находящемся в состоянии явного алкогольного опьянения, полицейские обратили внимание еще при его входе в подземку. При личном досмотре у него обнаружили 49 свертков из полимерного материала, оклеенных клейкой лентой с порошкообразным веществом белого цвета, весом свыше 100 грамм. В двух свертках, согласно данным экспертизы, находился высококонцентрированный героин. Остальные свертки еще проходят экспертизу, - рассказал Мышляев.

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По его словам, задержанного, который был в состоянии наркотического опьянения, арестовали. На допросе мужчина заявил следователю, что перевозил героин для личного употребления. Он полностью признал свою вину. Уголовное дело возбудили по тяжкой статье УК о незаконной перевозке наркотиков. Санкция по ней предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Напомним, несколько дней назад полицейские задержали на станции "Дмитровская" той же Серпуховско-Тимирязевской линии 42-летнего москвича, который тоже находился в состоянии наркотического опьянения. Он также оказался наркокурьером: на нем нашли почти сотню "чеков" с героином весом свыше 250 грамм, что является особо крупным размером.

Задержанный заявил, что никакого преступного умысла у него не было, а героин он якобы нашел и ехал в полицию, чтобы сдать его. Однако позже он признался, что не удержался от соблазна и сам попробовал находку. Мужчина также арестован.

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