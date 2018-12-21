На выделенки разрешили выезд двухэтажных автобусов и коммунальной техники

С сегодняшнего дня в столице разрешено передвигаться по выделенным полосам двухэтажным автобусам и коммунальной технике. Соответствующее постановление было подписано мэром Москвы в середине ноября.

Напомним, в прошлом году столица и еще несколько регионов получили право самостоятельно определять, кто имеет право передвигаться по выделенным полосам. Москва воспользовалась этим и добавила в свой перечень коммунальные машины и туристические двухэтажные автобусы.

Коммунальная техника необходима для уборки полос. Она и раньше могла выезжать на выделенки с включенными проблесковыми маячками, но, тем не менее, штрафы периодически поступали.

Сейчас по полосам в столице также передвигаются, помимо общественного транспорта, машины такси, спецслужбы.

Также накануне глава ЦОДД Вадим Юрьев заявил, что в ведомстве прорабатывают возможность признания автомобилей Дорожного патруля спецтранспортом, что также им даст возможность выезжать на полосы при необходимости. Дорожный Патруль помогает водителям на городских улицах в сложных ситуациях.