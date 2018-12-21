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21.12.2018 08:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На выделенки разрешили выезд двухэтажных автобусов и коммунальной техники

Текст: Светлана Батова
Разметка выделенной полосы для движения общественного транспорта в Москве. Фото: Артем Житенев / РИА Новости Разметка выделенной полосы для движения общественного транспорта в Москве. Фото: Артем Житенев / РИА Новости
Разметка выделенной полосы для движения общественного транспорта в Москве. Фото: Артем Житенев / РИА Новости

С сегодняшнего дня в столице разрешено передвигаться по выделенным полосам двухэтажным автобусам и коммунальной технике. Соответствующее постановление было подписано мэром Москвы в середине ноября.

Фото: РИА Новости
В 2019 году в Москве начнут штрафовать за выезд на "вафельницу"

Напомним, в прошлом году столица и еще несколько регионов получили право самостоятельно определять, кто имеет право передвигаться по выделенным полосам. Москва воспользовалась этим и добавила в свой перечень коммунальные машины и туристические двухэтажные автобусы.

Коммунальная техника необходима для уборки полос. Она и раньше могла выезжать на выделенки с включенными проблесковыми маячками, но, тем не менее, штрафы периодически поступали.

Сейчас по полосам в столице также передвигаются, помимо общественного транспорта, машины такси, спецслужбы.

Также накануне глава ЦОДД Вадим Юрьев заявил, что в ведомстве прорабатывают возможность признания автомобилей Дорожного патруля спецтранспортом, что также им даст возможность выезжать на полосы при необходимости. Дорожный Патруль помогает водителям на городских улицах в сложных ситуациях.

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