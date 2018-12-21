Окольцованные: как строятся тоннели

В Москве строится крупнейшая линия метро - Большая кольцевая. Рекордные 69 километров, 31 станция и сэкономленное личное время пассажиров, которым больше не придется добираться до спальных районов через центр. Большое кольцо задумывалось еще в 70-е годы, но приступить к реализации этого мегапроекта удалось только в 2011-м.

Сейчас строительство развернуто вдоль всего контура. Активные работы ведутся на северо-востоке - от "Шереметьевской" до "Авиамоторной". Этот участок планируют открыть в 2021 году. Нам удалось спуститься под землю и убедиться: Большому кольцу - большая стройка.

Дамы приглашают кавалеров: монтаж проходческого щита

Мы спускаемся в котлован глубиной 46 метров. В этом месте, в районе Рижской эстакады, будет проходить перегон между станциями "Ржевская" и "Стромынка". Сейчас здесь заканчивается монтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса. Впервые он создается в круглом котловане диаметром 31 метр. По словам начальника участка Анатолия Колядова, такое технологическое решение позволяет экономить рабочее пространство для последующих работ, поскольку отсутствуют громоздкие металлоконструкции. Уже совсем скоро здесь начнется прокладка тоннеля. В дело вступит проходческий щит - сверхпрочный механизм, который будет бурить путь в толще породы.

По легенде, идея такого щита пришла в голову английскому инженеру начала XIX века Марку Брюнелю. Однажды тот увидел, как обычный корабельный червь прокладывает себе дорогу. Современные "черви" московского метростроя впечатляют своими размерами: их диаметры могут достигать 10 метров. В России прижилась традиция давать щитам женские имена - вот почему в метро трудятся "Ольга", "Елизавета", "Лилия", "Светлана", "Софья" и другие прекрасные "дамы".

Старт и финиш щитовой проходки - события, которые для метростроевцев не менее важны, чем спуск корабля на воду для судостроителей. Этому агрегату предстоит пройти более трех километров подземелья и финишировать в демонтажной камере перед станцией "Савеловская". Имя щита пока держится в секрете.

Земля дрожит: щитовая проходка

А этом участке уже вовсю трудится "Татьяна". Здесь, на глубине около 40 метров, строится перегонный тоннель до станции "Авиамоторная".

Проходческий щит "Татьяна" приступил к работе в октябре. А до этого он прорубал породы на других участках - в том числе продлевал Люблинско-Дмитровскую линию. Длина этой многотонной "железной леди" - почти 80 метров, диаметр - шесть метров. Бригадир проходческой бригады Александр Шомполов рассказывает: "Раньше что у нас было? Кирка, лопата, лом. А сейчас практически вся работа механизированная. Но зато чтобы эту технику обслуживать, нужны более высококвалифицированные люди, которые дружат с электроникой".

Работа идет и днем, и ночью. Медленно и неотвратимо, сантиметр за сантиметром, проходческий щит углубляется в породу. Машинист постоянно сверяет координаты маршрута, чтобы не отклоняться от заданных параметров. Своды тоннелей формируются из бетонных тюбингов; в сутки рабочие ставят 7-8 колец. Плиты стыкуются абсолютно герметично. Грунт вывозят по техническим рельсам специальными составами и поднимают на поверхность с помощью кранов.

Вниз по кроличьей норе: строительство наклонного хода

Мы перемещаемся на площадку, где идет строительство вестибюля станции метро "Шереметьевская". Отсюда начинается наклонный ход - тоннель, который в будущем соединит кассовый зал с платформой.

Подходим к краю, но увидеть весь масштаб работ отсюда сложно. Острожно заходим - и перед нами открывается захватывающий вид, которому бы позавидовала сказочная Алиса во время своего путешествия в кроличью нору.

Один из самых протяженных наклонных ходов в Москве уходит вниз под углом тридцать градусов. Это основа под будущие эскалаторы. Наклонный ход - один из наиболее сложных этапов строительства станции, так как тоннель, уходя в глубину, пересекает грунтовые пласты с разными свойствами.

"Шереметьевская" - станция глубокого заложения: 74 метра. Замначальника участка Михаил Николаев меряет расстояния тюбинговыми кольцами: 139 метров - это 185 колец. Сейчас, по его словам, пройдено 120 колец. Работы ведутся уже год. На установку одного кольца требуется двое суток, в течение которых на поверхность вывозится до 100 кубометров грунта. Рабочие рассчитывают закончить проходку тоннеля к апрелю 2019 года.

Полный андеграунд: строительство перехода между "Ржевской" и "Рижской"

А это - будущая "Ржевская". Посмотрим, как строится пересадка на станцию "Рижская" оранжевой ветки.

Спускаемся в шахту. В таких лифтах-клетях люди, грузы и оборудование поднимаются и опускаются на глубину. В разные стороны расходятся технологические тоннели. Это временные сооружения, необходимые строителям, после окончания работ они будут засыпаны. В коридорах много воды - особенности грунта. Станция "Ржевская" будет располагаться на глубине 65 метров.

И вот мы на месте будущего перехода. Расстояния здесь также измеряют кольцами: пройдено уже около тридцати, впереди еще более десятка. Сейчас рабочие возводят верхнюю часть коридора, а затем приступят к монтажу обратного свода - нижней части конструкции обделки тоннеля. Измельченную породу с помощью ковша экскаватора подают на транспортер. Во время стройки под землей тоже ходят поезда - только маленькие. Вагонетки ловко двигаются по временным рельсам: с их помощью грунты вывозятся на поверхность.