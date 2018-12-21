СК опубликовал видео продажи девственности в Москве

Следственный комитет РФ опубликовал оперативную съемку из гостиницы, где была пресечена сделка по продаже девственности девушки-подростка.

На кадрах - часть беседы потенциального покупателя "права первой ночи" и девушки-продавца. Подозреваемая сообщает клиенту, что свидание нельзя назначать поздно, так как у школьницы строгие родители. Потом молодая женщина получает деньги и ищет водяные знаки на каждой купюре. Впоследствии ее задержали.

Ранее "РГ" сообщала, что женщину задержали в гостинице на улице 9-я Рота. По версии следствия, она предложила 15-летней девочке продать девственность. При получении 650 тысяч рублей подозреваемую задержали. Ее обвинили в вовлечении несовершеннолетней в проституцию.