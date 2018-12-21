Из-за ошибки чиновников, пропустивших в фамилии одну букву, ивановская пенсионерка Зоя Боровкова, инвалид первой группы, не может доказать родство с умершей сестрой и получить наследство - квартиру на Сахалине. "Российская газета" ("РГ - Неделя" N 192 (7655) от 30 августа 2018 года, автор Наталья Козлова, статья "Поставили крест" ) сначала помогла отыскать могилу сестры на другом конце страны, а теперь поддерживает Зою Николаевну в ее общении с чиновниками и юристами. Ну не бросать же человека одного в тяжелую минуту.

Зоя Боровкова с трудом передвигается по дому. Уже много лет она не покидает стен своей квартиры. Но сейчас на долю неходячей женщины выпало испытание, которое далеко не каждому здоровому человеку под силу.

Сообщение нотариуса о том, что обнаружилось наследство, появилось только после публикации "РГ".

В 2016 году у Зои Николаевны пропала сестра Валентина - единственный родной человек из всей семьи. С юности Валентина Николаевна жила на Сахалине, в городе Корсакове. Сестры часто созванивались, обменивались письмами и поздравлениями к праздникам. Но два года назад неожиданно 79-летняя Валентина Николаевна перестала выходить на связь.

Ее 70-летняя сестра Зоя, живущая на другом конце страны - в Иванове, - забила тревогу. Все ее звонки и письма, отправленные сестре на Сахалин, оставались без ответа. Отправиться за 9 тысяч километров на поиски сестры самостоятельно Зоя Николаевна не могла: проработав 40 лет в школе, она вышла на пенсию инвалидом первой группы. Вот уже десять лет ноги ее не слушаются. Выбираться на улицу она может только с посторонней помощью, сидя в инвалидном кресле.

Пытаясь узнать судьбу сестры, Зоя Николаевна начала рассылать письма соседям Валентины Николаевны, но ей никто не ответил. Полиция, куда Зоя Николаевна обратилась с запросом о розыске, вела расследование несколько месяцев. Накануне нового, 2017 года ей пришел ответ с трагической новостью: найдена запись в морге города Корсакова о смерти разыскиваемой. Что случилось с сестрой, Зое Николаевне никто пояснять не стал. Тогда она написала письмо в "Российскую газету".

Корреспондент "РГ" Наталья Козлова провела свое расследование и выяснила, что Валентина Николаевна умерла в одиночестве в своей квартире в Корсакове в июле 2016 года. Но ее останки вместе с останками двух ее домашних кошек нашли только в декабре.

Директор местного кладбища Дмитрий Суслов по просьбе "Российской газеты" нашел место захоронения Валентины Николаевны и установил на нем крест с табличкой. Теперь у Зои Николаевны есть фото могилы ее последнего родного человека.

После публикации в "РГ" о трагической судьбе сестер в школе, где работала Зоя Николаевна, раздался звонок.

- Звонили соседи с Сахалина. Нашли меня по статье в газете. Сказали, что квартира, где жила сестра, была приватизирована, и я имею право на наследство. Никогда не думала и не хотела, чтобы так все произошло. Но пенсия маленькая, денег на лекарства и средства реабилитации не хватает. Наверное, деньги от продажи жилья были бы подспорьем. Но оформить все оказалось очень сложно, - рассказала Зоя Николаевна.

По просьбе пенсионерки "Российская газета" обратилась к юристам. В Ивановской адвокатской палате пояснили, что дела о вступлении в наследство рассматриваются по месту нахождения недвижимости, и дали понять, что затраты на их услуги по такому делу учительнице, живущей на пенсию по инвалидности, не потянуть.

Тогда дальневосточное бюро "РГ" начало поиски юриста на Сахалине. Помочь Зое Николаевне согласился управляющий партнер Ассоциации "Адвокатское бюро Шокарев, Брыков и партнеры" Иван Шокарев. По его просьбе делом пенсионерки бесплатно занялся юрист Владимир Проценко.

- Обычно защитой интересов инвалидов в судах занимаются органы прокуратуры. Но в этом случае почему-то этого не происходит. Решать вопрос придется только через суд. Как бы ни было жалко человека, никто на уступки не пойдет. Будем надеяться, что в суде удастся отстоять интересы Зои Николаевны, - рассказал "РГ" юрист Владимир Проценко.

Между тем для обращения в суд требуется внушительный пакет документов. Помогать престарелой учительнице вызвалась внучка ее бывшей коллеги по работе в школе Настя. В перерывах между лекциями и экзаменами студентка стала "ногами" Зои Николаевны. Но с получением бумаг возникли неожиданные трудности.

- От нотариуса Килиной с Сахалина пришла справка о наличии наследственного дела. Но не простая, а "из будущего": датированная 2019 годом, который еще не наступил. А когда я пришла в ивановский ЗАГС получать копии свидетельства о рождении, то выяснилось, что в архиве фамилия покойной Валентины Николаевны - Арсеньева - записана с ошибкой - без мягкого знака. И чтобы это исправить, с меня потребовали оформлять особую "тематическую" доверенность - на исправление этой орфографической ошибки! Общей доверенности, которую мне выдала Зоя Николаевна, чиновникам показалось недостаточно, - посетовала Настя.

В деле о наследстве "пропавший" мягкий знак в фамилии сестры стал для Зои Николаевны не просто буквой, а самым настоящим камнем преткновения.

- Мне сказали, что копию свидетельства о рождении и архивную справку, делать будут месяц. А могут и продлить еще на два месяца. Итого - три месяца. Я спросила, можно ли сделать быстрее. Ответили - да, но тогда нужно будет заплатить 1360 рублей. Я спросила, существуют ли льготы для инвалида первой группы. Мне ответили: "Ну, если бы она сама ходила - то да, а поскольку вы за нее ходите, то вам не положено". Вы знаете, я не жалуюсь. Воспринимаю это как жизненный опыт общения с чиновниками, - рассказала Настя.

Сейчас чиновники много рапортуют о "прорыве" в создании удобных для жителей онлайн-сервисов. На деле далеко не все так радужно. Например, в ивановском ЗАГСе в кабинет, где выдают справки, через портал Госуслуг записаться нельзя. В отличие от вступающих в брак и разводящихся пар посетителям этого кабинета приходится часами высиживать в очередях в коридоре. Такое испытание не всякому здоровому человеку под силу...

История жизни двух сестер - учительницы из Иванова и экономиста из Корсакова - это история нашей Родины. Фото: Анна Скудаева

Комментарий

Любовь Афанасьева, руководитель территориального подразделения комитета ЗАГС по городу Иванову и Ивановскому району

- Ситуация, конечно, неординарная. Если есть ошибка в документах, то существует предусмотренная законом процедура исправления, и она носит заявительный характер. Если заявительница не может обратиться лично, это можно сделать через представителя. В этом случае нужна доверенность. Внесение изменений в запись актов гражданского состояния несет серьезные последствия. Ситуация непростая. Но мы еще раз ее рассмотрим и постараемся помочь человеку чем возможно.