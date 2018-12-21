В Нижнем Новгороде саратовца осудили за ненависть к женщинам. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Советского районного суда города.

Владислав Поздняков, живя в одной из нижегородских квартир, создал в соцсети "ВКонтакте" группу "Мужское государство", в которую вступили более 150 тысяч человек, и размещал там посты, призывающие ненавидеть женщин.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 281 УК России ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Мужчину приговорили к двум годам условно.