Врачи рассказали о лечении мальчика, которому обещал помочь Путин

Страдающему от злокачественной опухоли симпатической нервной системы трехлетнему Владиславу Шестакову из города Черемхово Иркутской области оказывают всю необходимую помощь.

Сибирские врачи уже провели телеконсультацию с московскими специалистами, передает РИА Новости.

Напомним, в четверг на большой ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина корреспондент из Владивостока рассказал о крайне сложной ситуации со здоровьем у ребенка, попросив оказать помощь в лечении.

- Сейчас мальчик получает химиотерапию, обезболивание наркотическими препаратами, постоянную заместительную терапию препаратами крови, парентеральное питание, - пояснила заместитель главврача по лечебной работе ОГБУЗ "Иркутская областная детская клиническая больница" Наталья Руденко.

Отметим, что летом этого года у мальчика диагностировали рецидив заболевания, обнаружив объемное образование в височной области.