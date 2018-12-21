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21.12.2018 16:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мост через Фортангу

В Ингушетии и Чечне начали обустраивать приграничные территории
Текст: Роман Кияшко (Грозный) , Алена Ларина (Магас)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ №7750 (287)
После точки, поставленной Конституционным судом РФ в деле об установлении границы между Республикой Ингушетией и Чеченской Республикой, одной из важных задач для обоих регионов стало обустройство этих земель и расположенных здесь населенных пунктов.
С установлением границы у людей наконец-то появилась надежда на скорейшие изменения условий их жизни Фото: Владимир Аносов\РГ С установлением границы у людей наконец-то появилась надежда на скорейшие изменения условий их жизни Фото: Владимир Аносов/РГ
С установлением границы у людей наконец-то появилась надежда на скорейшие изменения условий их жизни Фото: Владимир Аносов/РГ

Соглашение об установлении границы между двумя республиками было подписано главами республик Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым в октябре, после чего документ был ратифицирован парламентами РИ и ЧР и вступил в силу. Однако группа депутатов ингушского Народного Собрания обжаловала республиканский закон об утверждении соглашения. Конституционный суд Республики Ингушетия (КС РИ) встал на их сторону, и тогда Евкуров попросил разобраться в конфликте судей КС РФ.

КС РФ признал законным соглашение между Чечней и Ингушетией

Как уже рассказывала наша газета ("Границы в законе", "РГ" от 06.12.2018), изучив доводы сторонников и противников заключенного соглашения, КС России пришел к выводу, что документ имеет законную силу, а КС РИ превысил свои полномочия.

На ингушской стороне примерно в четырех километрах от границы расположены села Верхний и Нижний Алкун, чуть дальше находятся Даттых и Галашки. Еще несколько лет назад находиться здесь было в прямом смысле опасно. Нередко близлежащий лесной массив и сами села становились зоной контртеррористических операций, поэтому многие жители покинули эти места. Но в последние годы ситуация кардинально изменилась. Главное - стало спокойно.

И тогда на первый план вышли проблемы житейские, важнейшая из которых - отсутствие современных социальных учреждений. Правда, пару лет назад в одном из сел построили школу с детским садом, скоро будет сдан новый Дом культуры. Но этого явно мало.

- У нас имеется один фельдшерско-акушерский пункт на несколько сел, но и тот в старом здании. Еще есть старенький спортзал, однако молодежи очень нужен современный спортивный комплекс - пойти здесь практически некуда, - сетует глава администрации сельских поселений Верхний и Нижний Алкун Алихан Евлоев.

Фото: Наталия Селиверстова/РИА Новости
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К тому же в окрестных селах почти 90 процентов жителей не имеют работы. И с установлением границы наконец-то появилась надежда на скорые перемены.

- Руководство республики приняло принципиальное решение возродить села и создать все условия, чтобы вернуть в них людей - построить поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс, сделать доступной медицинскую помощь. Для возрождения этих населенных пунктов необходимо выяснить, кто из бывших жителей готов вернуться на старые места, составить их список, - рассказывает о ближайших планах председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев.

Сегодня население четырех приграничных ингушских сел (кстати, с одной стороны они граничат с Чечней, а с другой - с Северной Осетией, которая находится в пяти километрах от Галашек), по численности невелико. Так, в Верхнем и Нижнем Алкуне проживает чуть более 700 человек.

Не дожидаясь возвращения бывших сельчан в родные места, власти собираются уже в следующем году начать строительство в селе Даттых школы на 120 мест с детским садом на 60 мест. Будет решаться вопрос трудоустройства людей.

- Есть идея - открыть в этих сельских поселениях крупный цех по переработке древесины, а также предприятие по переработке дикорастущих фруктов и ягод - их тут много растет, - говорит председатель Общественной палаты Ингушетии Мовлат-Гирей Дзагиев.

- Намеченные бизнес-проекты и планы обустройства сел будут согласовываться с их жителями и только тогда реализовываться, - обещает глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Установление границы не разделит два народа, а, наоборот, поможет им и сегодня, и в будущем жить в мире и сотрудничать

В перспективе - разработка старых, законсервированных нефтяных скважин. На ингушской стороне их около 16, у соседей - две.

- Они были закрыты еще в советское время, так как нефть здесь с примесью сероводорода. А чтобы ее очистить, требуется дорогостоящее оборудование. У республик на это попросту нет средств. Может, теперь, когда вопрос о границе окончательно решен, нам помогут открыть скважины, - надеется Дзагиев.

Он, как и большинство в Ингушетии, уверен: долгожданное установление границы не разделит два народа, а, наоборот, поможет им и сегодня, и в будущем жить в мире и сотрудничать.
По мнению министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, решение Конституционного суда стало важным не только для Чечни и Ингушетии, но и всей России.

На новообразованной границе между двумя регионами власти субъектов решили не ставить посты и не проводить какие-то физические границы. Однако административное разграничение двух субъектов позволит развивать инфраструктуру на этих территориях и привлекать инвестиции.

- Это решение дало возможность решать юридические, культурные, экономические и прочие вопросы на наших землях. Соглашение полностью закончило процесс федерализации России, потому что не может быть такого, когда между двумя отдельными субъектами нет административно-территориального деления. Что еще раз подтвердило законность самого соглашения и ожидания ингушей и чеченцев, составляющих единый вайнахский народ, - отметил Умаров в разговоре с корреспондентом "РГ".

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По мнению министра, решение Конституционного суда РФ "сняло состояние тревоги" в обеих республиках.

- Мы хотим, чтобы рассмотрение ситуации в суде не воспринималось как признак отчуждения двух братских племен. Это, наоборот, начало единения. Ведь и ингуши, и чеченцы не привыкли, что между ними могут быть какие-то границы. Поэтому все должны знать, что мы - единый народ.

Тот факт, что общество неоднозначно восприняло соглашение между двумя регионами, Умаров считает вполне логичным: "Решение любого суда подразумевает довольные и недовольные стороны". К тому же все имели возможность высказать свою точку зрения во время процесса.

Кстати, в Чечне практически сразу после утверждения соглашения между регионами об установлении административной границы в Сунженском районе приступили к строительству дороги, ведущей к одноименному району Ингушетии. А через общую реку Фортанга уже начали возводить мост.

- Строим дорогу дальше в горы. Скоро те, кто хочет жить в высокогорной зоне или заниматься там скотоводством или пчеловодством, смогут это сделать. Также прорабатываем туристический маршрут в данном направлении, - сообщил корреспонденту "РГ" глава администрации Сунженского муниципального района Чечни Назарбек Терхоев.

По его словам, до принятия соглашения о границе жители района буквально не знали, в каком регионе они находятся. От этого страдало и сельское хозяйство, которое напрямую задействует территории.

- К примеру, люди пасли скот и не знали где - в Ингушетии или Чечне. Теперь понимаем, где наша сторона, а в каком месте расположена Ингушетия. Но все это на карте - в жизни между чеченцами и ингушами границ нет.

Ежедневно только в Сунженский район ЧР приезжают на учебу около 500 человек из Ингушетии. Администрация выделила им автобусы, которые их развозят.

Мнения

Юнус-Бек Евкуров, глава Ингушетии:

- При принятии такого решения мы исходили из исторических моментов. Понимали, что это непросто, что будет определенная критика. Это решение ставит точку. Наша дальнейшая задача, несмотря на оппонентов, - развивать эту территорию. Совместные проекты на границе нужны. Мы не запрещаем работать на территориях. Граница чисто номинальная, там нет колючей проволоки. Мы договорились, что не будет и постов. Некоторое время требуется, чтобы это осознать.

Рамзан Кадыров, глава Чечни:

- Когда мы подписывали соглашение, то согласовывали его с лучшими юристами. Но есть у нас определенные люди, которые не в интересах республик, а в личных интересах предпринимали противодействие. Я желаю и чеченскому, и ингушскому народу, чтобы мы жили в братстве и не разделяли землю. Люди, которые имеют вес на Кавказе, нас поддержали. Я приглашаю всех на приграничную территорию, пусть вкладывают, развивают ее. Поставлена точка, и провокаторы должны это понять. Я попрошу всех глав тоже убрать все посты между регионами.

Справка

Впервые ингуши и чеченцы получили собственные национально-территориальные объединения в 1922-1924 годах при образовании Северо-Кавказского края РСФСР. 15 января 1934 года Чеченская и Ингушская автономная области были объединены в Чечено-Ингушскую автономную область. 5 декабря 1936-го область преобразовали в Чечено-Ингушскую АССР. Позже последовала депортация народов и упразднение республики. Восстановлена она была только в 1957 году.

30 ноября 1991 года на ингушских территориях прошел референдум, в ходе которого жители проголосовали за образование Ингушской Республики в составе РСФСР. Фактически Чечено-Ингушская Республика разделилась на Чечню и Ингушетию. При этом административные границы между ними установлены не были.

26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении между республиками административной границы. Документ не затрагивает населенные пункты регионов, но предусматривает обмен участками необитаемых горно-лесистых территорий площадью тысяча 890 гектаров. Ингушетии передается часть Надтеречного района Чечни. Ингушетия в свою очередь передает Чечне равносильную территорию на границе с Сунженским районом.

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