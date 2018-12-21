Донской государственный технический университет входит в число 33 опорных вузов страны. Ректор ДГТУ Бесарион Месхи в беседе с "РГ" рассказал о том, что приобрел вуз за три года.

Бесарион Месхи: ДГТУ - ведущий университет региона, причем как в плане подготовки кадров, так и в плане проектных подходов. Он самый крупный из всех опорных вузов страны. Здесь получают образование по разным формам обучения более 45 тысяч человек. Статус опорного вуза накладывает на коллектив большие обязательства. Достигнув одного рубежа, мы не имеем морального права останавливаться и должны развиваться дальше, искать новые формы в педагогике, совершать научные открытия. Успех вуза - это, конечно же, успех всего нашего коллектива, а в университете работают более пяти тысяч сотрудников.

Подводя итог 2018 года, я хотел бы поставить всему коллективу нашего университета оценку "хорошо". И это не субъективное мнение. Развитие университета отметили ведущие аналитические агентства. За прошедшие три года значительно улучшены позиции ДГТУ в рейтингах учебных заведений России и мира. К примеру, по данным рейтинга востребованности вузов в РФ, который ежегодно формируется в рамках проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня", наш вуз занял 43-е место среди 126 инженерных высших учебных заведений, улучшив позицию на 20 пунктов по сравнению с прошлым годом. При этом доля выпускников, получивших направление на работу, составила 87,1 процента. По индексу цитирования трудов сотрудников организации университет находится на 17-й строчке.

- В июне на заседании попечительского совета ДГТУ был представлен инвестиционный проект развития студенческого кампуса нового типа. За счет чего планируется провести столь значительные преобразования?

Бесарион Месхи: Статус опорного вуза дает новые возможности. Открываются новые направления подготовки и факультеты, назрела необходимость расширять вуз, чтобы вся учебная инфраструктура, лаборатории, общежития, спортивные комплексы располагались компактно, на одной территории. Кампус в переводе с латыни означает университетский городок. Мы должны создать и студентам, и ученым комфортное научно-образовательное, культурно-спортивное и бытовое пространство.

Сейчас же у нас некоторые учебные помещения находятся от главного корпуса университета на расстоянии 15 километров. Представьте, какой сложный учебный график надо выстроить, чтобы студенты и преподаватели вуза могли везде успевать и не пропускать занятия.

Бесарион Месхи - ректор ДГТУ. Фото: пресс-служба ДГТУ

Инвестпроект предусматривает строительство пяти учебных корпусов, двух общежитий, стадиона и спортивного комплекса на территории университета на площади Гагарина. Совокупная площадь будущих строений составляет порядка 170 тысяч квадратных метров, планируемая стоимость кампуса - 6,8 миллиарда рублей.

За последние несколько лет уже построены учебные корпуса №7 и 8, конгресс-холл, физкультурнооздоровительный комплекс с бассейном. На сегодняшний день в рамках инвестиционного проекта ведется строительство общежития и учебного корпуса. Прошел экспертизу проект строительства спорткомплекса площадью десять тысяч квадратных метров.

Реализация проекта кампуса возможна при объединении усилий со стороны федеральной и региональной власти и бизнеса. Возможности кампуса будут использоваться на 100 процентов. Новый кампус позволит снизить текущие расходы вуза на 20 - 30 процентов в год. Во-первых, за счет снижения расходов на содержание и коммунальные нужды других корпусов - их у нас много по городу. Во-вторых, сегодня между корпусами организован бесплатный транспорт. Когда все объекты будут собраны в одной точке, необходимость в этом отпадет.

- Вы создали промышленный коворкинг "Garaж", предоставляющий местным инноваторам безвозмездный доступ к оборудованию и консультативную поддержку со стороны научного сообщества вуза. Оправдывает ли себя такая форма работы ученых и предпринимателей? Какие проекты востребованы и стали финансово успешными?

Бесарион Месхи: Идея промышленного коворкинга родилась по поручению губернатора Ростовской области и инициативе делового сообщества региона, которому необходимы хорошо подготовленные технические работники. А что может быть лучше, чем объединение под одной крышей талантливых людей, которые могут генерировать идеи?

С первых дней площадка оказалась востребована изобретателями, молодыми учеными и предпринимателями. Сейчас мы даже планируем пересмотреть график работы коворкинга и сделать его круглосуточным, ведь изобретение - это творческий процесс, а гениальное открытие можно совершить и ночью.

То, что делают резиденты промышленного коворкинга "Garaж", можно увидеть на конкурсе-смотре изобретателей и инноваторов "Донская сборка", который с каждым годом становится все популярнее. В нынешнем году заявки на участие в нем подали более 200 изобретателей из десяти регионов страны. Призовой фонд составил 800 тысяч рублей, а победителями стали аспиранты Кубанского государственного аграрного университета, которые придумали и изготовили сеялку-дражиратор для посева мелкосеменных культур.

По примеру промышленной площадки мы решили создать медиаковоркинг, который объединит талантливых журналистов, операторов, блогеров, телевизионщиков, SMM-менеджеров. Уже начали ремонт помещения, подготавливаем аппаратуру - планируем открыть медиаковоркинг в первом квартале 2019 года.

Сборная ДГТУ по чирлидингу на стадионе "Ростов-арена". Фото: пресс-служба ДГТУ

- В чем конкретно регион будет опираться на университет?

Бесарион Месхи: ДГТУ - многопрофильный вуз. У нас представлены все направления подготовки: сельское хозяйство, строительство, начиная от проектирования и заканчивая дизайном, машиностроение, технологии, станки, литье, робототехника, психология, педагогика, дефектология. Мир меняется, создаются рабочие места, возникают новые профессии, и потому мы начинаем готовить специалистов, ориентируясь на запросы реального сектора экономики. Мы тесно взаимодействуем с правительством региона, с каждым отраслевым министерством у нас заключены соглашения о сотрудничестве.

Кроме того, мы формируем единое открытое цифровое образовательное пространство Ростовской области. Открываем в школах медиацентры. У нас действует Региональный комплекс для одаренных детей и молодежи Ростовской области, который объединил Детский и Родительский университеты, Академию абитуриентов, профильные классы и проект "МаксиУм", направленный на подготовку школьников к олимпиадам регионального и федерального уровня. Детский университет проводит занятия и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Наши студенты имеют возможность заниматься любым видом спорта, от конного до парусного. Все эти "пряники", о которых я сейчас говорю, работают на удержание талантливой молодежи в регионе.

- Летом Ростов принимал участников ЧМ-2018. Как вы оцениваете работу студентов во время чемпионата?

Бесарион Месхи: Прежде всего, мы получили колоссальный опыт проведения мероприятий мирового уровня. На базе ДГТУ был создан центр подготовки волонтеров для спортивных мероприятий лета 2018 года, где обучали добровольцев для работы с иностранными болельщиками и организаторами соревнований. Один из корпусов университета был превращен в пресс-центр для журналистов, в котором аккредитовалось более 200 работников СМИ. Мы получили возможность продемонстрировать наши изобретения иностранным туристам. Кроме того, студенты и сотрудники вуза привлекались для реализации различных проектов создания спортивной инфраструктуры на левом берегу Дона. И оказавшись на стадионе "Ростов-Арена", услышав восторженный шум на трибунах, я испытал чувство гордости за нашу страну, город и вуз. Подводя итоги Года волонтера, мы чествовали наших добровольцев и наградили лучших из них.

Личный вопрос

- Практически все свободное время вы отдаете университету, семья не ревнует?

Бесарион Месхи: Они поняли и смирились с тем, что я трудоголик. Дети порой шутят: "Папа, подари нам фотографию, а то забыли, как ты выглядишь". Жена и сыновья поддерживают меня во всем.

Досье "РГ"

Бесарион Месхи - российский ученый, доктор технических наук, профессор ДГТУ. На сегодняшний день опубликовано свыше 260 его печатных работ, в том числе 30 монографий, 188 статей, пять авторских свидетельств, дипломов, патентов и лицензий и 45 учебно-методических пособий. Председатель Совета ректоров вузов Ростовской области, член центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

Материал подготовлен при поддержке информационной службы Донского государственного технического университета.

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