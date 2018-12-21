Samsung возвращает Edge. Подробности об "облегченном" Galaxy S10

Вслед за утекшими в сеть подробностями о Galaxy S10 и S10+ в интернете появилась информация о возрождении Edge - дополнения к названию флагманских смартфонов. Модели с этой приставкой в названии оснащались загнутыми по краям экранами. Последний смартфон, который использовал эту технологию, Galaxy S7, вышел в 2016 году. У последующих "восьмерки" и "девятки " применялись "бесконечные дисплеи", задавшие тренд на безрамочность.

На данный момент неясно, чем обусловлена необходимость возвращать Edge. Возможно, корейский производитель будет поставлять данные дисплеи в облегченной версии своего флагмана, делая его более привлекательным и необычным для покупателя. До этого сообщалось , что версия Galaxy S10 Lite будет продаваться исключительно в желтом цвете.

Различные спекуляции на тему будущих смартфонов главной линейки Samsung неизбежны, вплоть до того, что ожидается лимитированная серия, посвященная десятилетнему юбилею - 10th Anniversary Galaxy. Никаких подтверждений этих слухов от самого корейского гиганта не поступало.