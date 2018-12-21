Совфед одобрил штрафы за вовлечение детей в незаконные митинги

Совет Федерации одобрил на заключительном пленарном заседании осенней сессии в пятницу закон, устанавливающий административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.

Поправки внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Он дополняется нормой о том, что "вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или обязательные работы на срок от 20 до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на юридических лиц - от 250 тыс. до 500 тыс. рублей".

Ответственность возлагается на организаторов несанкционированного митинга.

Повторное совершение такого правонарушения приведет к повышенной административной ответственности: штраф для граждан составит от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток; для должностных лиц - от 200 тысяч до 600 тысяч рублей; для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 млн рублей.