Совфед одобрил закон о продлении льготной оплаты штрафов ГИБДД

Совет Федерации одобрил в пятницу на заключительном заседании осенней сессии закон, допускающий возможность продления льготного периода оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД).

Сейчас у водителей, получивших "письмо счастья", есть возможность оплатить штраф в размере 50% в течение 20 дней с момента решения суда.

Одобренный в пятницу закон вносит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые позволяют нарушителю продлить льготный период, если уведомление поступило по обычной почте позже, чем через двадцать дней. Водитель вправе обратиться в суд о продлении льготного периода на срок опоздания письма.

Закон принят во исполнение решения Конституционного суда РФ, который признал правомерными требования автолюбителя Юрия Рейнхиммеля, получившего заказное письмо о назначении штрафа по истечении двадцатидневного срока. Центр видеофиксации ГИБДД по Московской области не стал восстанавливать льготный период, а Можайский городской суд отказал в рассмотрении жалобы.