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21.12.2018 12:23
Рубрика: Работа власти

Совфед одобрил закон о продлении льготной оплаты штрафов ГИБДД

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации одобрил в пятницу на заключительном заседании осенней сессии закон, допускающий возможность продления льготного периода оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД).
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Сейчас у водителей, получивших "письмо счастья", есть возможность оплатить штраф в размере 50% в течение 20 дней с момента решения суда.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Одобренный в пятницу закон вносит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые позволяют нарушителю продлить льготный период, если уведомление поступило по обычной почте позже, чем через двадцать дней. Водитель вправе обратиться в суд о продлении льготного периода на срок опоздания письма.

Закон принят во исполнение решения Конституционного суда РФ, который признал правомерными требования автолюбителя Юрия Рейнхиммеля, получившего заказное письмо о назначении штрафа по истечении двадцатидневного срока. Центр видеофиксации ГИБДД по Московской области не стал восстанавливать льготный период, а Можайский городской суд отказал в рассмотрении жалобы.