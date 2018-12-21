В Японии арестовали Карлоса Гона по новому обвинению

Экс-глава автомобильного концерна Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон арестован в Японии по новому обвинению. Фигурант громкого дела мог нарушить юридические обязательства по отношению к компании, считают прокуроры островного государства.

Как передает телеканал NHK, француз около 10 лет назад во время мирового финансового кризиса мог незаконно переписать на корпорацию свои личные потери от финансовых операций на сумму более 1,8 миллиарда иен (более 16 миллионов долларов США). Адвокаты Гона отказались комментировать сложившуюся ситуацию.

Вчера появилась информация о возможном освобождении Карлоса Гона под залог. Токийский окружной суд изначально решил не продлевать срок его заключения после 21 декабря. Однако впоследствии положение дел изменились.

Карлос Гон был задержан 19 ноября Токийской прокуратурой за финансовые нарушения и уход от уплаты налогов. По некоторым данным, он в течение пяти лет получил вознаграждения в размере около 10 миллиардов иен, однако задекларировал только половину указанной суммы.

В причастности к содеянному японские правоохранители подозревают и бывшего члена совета директоров корпорации Nissan Грега Келли, который мог умышленно занижать данные по заработным платам в компании.

Примечательно, что топ-менеджеры отказываются признавать свою вину.