В МВД предложили разрешить полицейским вскрывать автомобили

В МВД предложили внести поправки в закон "О полиции". Они позволят полицейским вскрывать автомобили в некоторых ситуациях, сообщается на сайте ведомства.

Такие меры, по мнению МВД, нужны, чтобы спасти людей, в том числе запертых без присмотра детей. Кроме того, это понадобится, если преступник заперся в автомобиле. Также полицейские смогут вскрывать автомобили для извлечения нетрезвого водителя, совершившего ДТП, а также в рамках проверки сообщений об угрозе теракта.

Помимо этого, предлагается дать полиции право досматривать граждан, если есть основания полагать, что они скрывают при себе предметы кражи.

По мнению ведомства, предлагаемые меры "позволят качественно повысить правовой потенциал деятельности полиции по защите граждан".