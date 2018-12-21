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21.12.2018 09:50
Рубрика: Власть

В МВД предложили разрешить полицейским вскрывать автомобили

Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

В МВД предложили внести поправки в закон "О полиции". Они позволят полицейским вскрывать автомобили в некоторых ситуациях, сообщается на сайте ведомства.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Такие меры, по мнению МВД, нужны, чтобы спасти людей, в том числе запертых без присмотра детей. Кроме того, это понадобится, если преступник заперся в автомобиле. Также полицейские смогут вскрывать автомобили для извлечения нетрезвого водителя, совершившего ДТП, а также в рамках проверки сообщений об угрозе теракта.

Помимо этого, предлагается дать полиции право досматривать граждан, если есть основания полагать, что они скрывают при себе предметы кражи.

По мнению ведомства, предлагаемые меры "позволят качественно повысить правовой потенциал деятельности полиции по защите граждан".

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД Закон "О полиции"
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