Несмотря на натянутые отношения между Россией и Украиной, войны между этими государствами быть не может, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Так он прокомментировал обращение к президенту Украины Петру Порошенко одного из депутатов Верховной рады с требованием объявить России войну.

"На первый взгляд, лучшего подарка нынешнему президенту Украины и придумать нельзя. Но все-таки автор подобного предложения слегка поспешил. Должно же остаться что-то про запас", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По мнению сенатора, подобная инициатива может быть востребована ближе к президентским выборам, которые запланированы на 31 марта следующего года. "Если к тому времени помутненный русофобией разум киевских политиков не придумает нечто еще более радикальное, бьющее в первую очередь и главным образом по собственному народу", - считает он.

"Тем не менее абсолютно убежден, что никакой войны между Россией и Украиной быть не может. Это - наша принципиальная позиция. Очень надеюсь и на разумную позицию Европы", - заключил Франц Клинцевич.