В Совфеде прокомментировали продление антироссийских санкций ЕС

Европа прекрасно понимает, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, тем не менее вводит санкции только против Москвы и не наказывает киевские власти, которые ничего не сделали для продвижения минского процесса, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Напомним, в пятницу Совет Европы официально продлил экономические санкции против России до конца июля следующего года. Формальным поводом стало отсутствие прогресса в реализации Минских соглашений.

В эфире радио "Комсомольская правда" парламентарий отметил, что Евросоюз сегодня зашел в тупик. "Там прекрасно знают, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины. Там идет конфликт между Киевом и ДНР и ЛНР. Россия выступает лишь гарантом Минских соглашений, равно как и Франция, Германия", - отметил он.

В сложившейся тупиковой ситуации "в общем, виноват прежде всего Киев", подчеркнул Джабаров, тем не менее "здесь украинцы чистые, белые, пушистые" в глазах Евросоюза.

Причина такого подхода, по его мнению, лежит на поверхности: "Собственно, Европа и привела его (Петра Порошенко - прим. "РГ") к власти, приняв этот государственный переворот, который был в феврале 14-го года".

Что же касается антироссийских санкций, то они будут продолжаться до тех пор, пока на Украине у власти находится "бандеровский режим", который Европа поддерживала с самого начала, полагает Владимир Джабаров.