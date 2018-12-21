Верят в Жозе: Какие топ-клубы готовы подписать Моуринью

Уволенный из "Манчестер Юнайтед" тренер Жозе Моуринью утверждает , что у него есть будущее и без "красных дьяволов". Уже сейчас СМИ начинают активно подбирать клуб, в котором "особенный" сможет продолжать тренерскую карьеру. "РГ" предлагает обзор реальных (и не очень) вариантов для будущей карьеры португальского специалиста.

"Реал"

Клуб, о котором СМИ заговорили сразу после увольнения Моу из "МЮ". В самом "Реале" из тех, с кем не ладил тренер в период работы с 2010 по 2013 год, остался только защитник Серхио Рамос. Вратарь Икер Касильяс отбыл в "Порту", Криштиану Роналду забивает за "Ювентус". К тому же, нынешний аргентинский тренер "сливочных" Сантьяго Солари был назначен "впопыхах" за неимением других вариантов. И вот теперь, по слухам, в Мадриде решают, быть в итоге Моуринью или не быть.

Сам Солари уходит от прямого ответа на вопрос о возможном возвращении португальца, прикрываясь общими фразами об уважении.

- Я уважаю всех моих коллег, нынешних и тех, кто был частью клуба ранее. Не нужно меня беспокоить вопросами, спекуляции вокруг "Реала" возникают каждый день, - вежливо обратился наставник "бланкос" к журналистам.

Защитник "Реала" Марсело тоже не избежал вопросов о своем бывшем тренере. Он не удержался и заявил, что "это позор, что такой отличный тренер оказался вне клуба". Но как игрок бразилец не может определять кому быть тренером команды: "я не тот, кто решает, вернется ли он, но я ценю то, что он сделал для меня в Мадриде".

И только фанаты "Реала" в опросе Marca дали понять, что не хотят возвращения "особенного" в Мадрид. 62 % проголосовало против, а 38 поддержали Моуринью.

"Интер"

Клуб, в котором Моуринью работал до "Реала" и с которым добился больших успехов. Под руководством Жозе команда брала Суперкубок Италии, в первом же сезоне "Интер" стал чемпионом страны. И, наконец, в сезоне 2009/2010 "нерадзурри" впервые в истории Италии сделали чемпионский хет-трик, взяв и чемпионат, и Кубок, и Лигу чемпионов. Теперь же бывший владелец клуба Массимо Моратти заявляет, что возвращение Моуринью будет приветствоваться в миланском клубе.

- Хотел бы я, чтобы Моуринью вернулся в "Интер"? Да, я его очень люблю. Диего Симеоне? Я тоже его люблю, но Моу особенный, - поделился мыслями Моратти.

Но нынешний спортивный директор "Интера" Пьеро Осилио не разделяет этого энтузиазма. Соглашаясь с профессионализмом Моуринью, он видит будущее клуба по-другому.

- Моуринью остается уважаемым тренером. Но это не имеет ничего общего с ближайшим будущим "Интера", потому что у команды отличный тренер, и он с нетерпением идет вперед, - заявил Осилио.

Однако функционер во многом лукавит. Ведь после того, как "Интер" не вышел из группы в Лиге чемпионов, нынешний наставник команды Лучано Спаллетти находится под постоянным давлением руководства.

"Бавария"

Еще один клуб Европы, который, если верить СМИ, задумывается о смене тренера. "Баварии" сейчас требуется человек, который сможет кардинально перестроить команду. Руководство считает необходимым заменить многолетних лидеров, таких как Томас Мюллер, Арьен Роббен.

На этом посту экс-наставник "Манчестер Юнайтед" может сменить Нико Ковача, при котором клуб не показывает стабильный результат. На сайте DonBalon сообщается, что руководство "Баварии" готово даже предоставить незаполненный чек, чтобы заполучить себе португальца.

"Лос-Анджелес Гэлакси"

Переезд в США пророчит португальцу журналист Грант Уолл. Объясняется такая возможность довольно просто. С одной стороны, "особенный" устал от давления со стороны европейских клубов. Переезд в чемпионат MLS поможет сменить обстановку. Кроме того, именно в "Гэлакси" уже играет близкий для Моу футболист - швед Златан Ибрагимович, который подписал контракт с калифорнийцами еще на один сезон.

Уолл уверяет, что Моуринью "очень любит Лос-Анджелес, поэтому он всегда привозит свои команды туда перед началом сезона каждый год". Однако более разумным доводом для переезда португальца является то, что с одной стороны, клуб нуждается в новом тренере, а с другой, может предложить достойную зарплату, от которой трудно будет оказаться.

- В прошлом он говорил мне, что когда-нибудь с удовольствием будет тренировать в Америке, - заключает журналист.