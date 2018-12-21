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21.12.2018 00:44
Рубрика: Спорт

"Витесс" Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Голландии

Текст: Данила Жиляев

Голландский "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого пробился в четвертьфинал Кубка Нидерландов. В матче 1/8 финала команда на выезде обыграла представителя третьего по силе дивизиона страны - "Козаккен Бойз".

"Витесс" Слуцкого проиграл худшей команде чемпионата Голландии

При этом матч против записного аутсайдера сложился для команды Эредивизии непросто. Гости открыли счет на 12-й минуте благодаря голу Матуша Беро, но закрепить преимущество "Витесс" не смог и в итоге в начале второго тайма пропустил ответный мяч - отличился Квентин Якоба. Лишь в концовке "Витесс" сумел вырвать победу - решающий мяч забил Мартин Эдегор. Благодаря этому успеху команда Слуцкого вышла в следующую стадию турнира.

Матчи четвертьфинала состоятся 22, 23 и 24 января. Начиная с данной стадии, на играх будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Вероятно, к этому моменту в тренерском штабе "Витесса" произойдут изменения - ожидается, что к Слуцкому в качестве помощников присоединятся его бывшие подопечные в ЦСКА, братья Алексей и Василий Березуцкие.

Кстати

"Витесс" лишь один раз в своей истории выигрывал Кубок Нидерландов, но произошло это совсем недавно - в 2017 году. Тогда "желто-черные" в финале победили "АЗ" со счетом 2:0. 

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