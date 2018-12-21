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21.12.2018 10:47
Рубрика: Культура

Найдена жертва древнейшего политического убийства

Текст: Денис Передельский
Фото: Picture-alliance/dpa/H.Shmidt Фото: Picture-alliance/dpa/H.Shmidt
Фото: Picture-alliance/dpa/H.Shmidt

В Германии группа археологов и судебно-медицинских экспертов повторно изучила останки принца Хельмсдорфа и пришла к выводу о том, что он был убит 3846 лет назад в политических целях.

Как сообщает Deutsche Welle, судебно-медицинская экспертиза была проведена в городе Галле по настоянию историка Кая Мишеля. Он является соавтором книги о знаменитом Небесном диске из Небры - бронзовом диске диаметром 30 см.

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Этот артефакт возрастом 3600 лет со вставками из золота изображает Солнце, Луну и 32 звезды, в том числе скопление Плеяды. Считается, что его изготовили представители унетицкой культуры Центральной Европы. Она была первой высокоразвитой культурой к северу от Альп.

Принц Хельмсдорф был одним из правителей. В 2012 году антропологи изучили его останки и заподозрили, что смерть была насильственной. Новое исследование подтвердило это предположение.

"Нам удалось найти три явных следа повреждения костей, - говорит Франк Рамсталер из Института судебной медицины Саарского университета. - Вероятно, травм было больше. Но и те три, которые мы обнаружили, были смертельными. Оружием убийства, возможно, был кинжал с лезвием не менее 15 сантиметров в длину".

Также установлено, что принц был убит сильным и опытным воином, который вонзил кинжал в живот и догнал лезвие до позвоночника. Вероятно, это был человек из близкого окружения. Характер ран указывает на то, что принца ударили в тот момент, когда он стоял у стены или лежал на полу.

Эксперты также обнаружили след от "контрольного" удара сверху и сзади, которым Хельмсдорфа буквально добили. По мнению исследователей, принц стал жертвой древнейшего из подтвержденных наукой политического убийства.

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