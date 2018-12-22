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22.12.2018 15:13
Рубрика: В мире

Эксперты оценили решение США выделить ВМС Украины 10 млн долларов

Эксперты назвали цель действий властей США, решивших выделить ВМС Украины 10 млн долларов.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Напомним, выделить эти средства США намерены в качестве дополнительного финансирования на модернизацию военно-морских сил Украины после инцидента в Керченском проливе, о чем заявил представитель госдепартамента США Роберт Палладино.

Эксперты назвали решение американских властей "символическим жестом", а указанную сумму - "совершенно мизерной".

"Данная сумма не сопоставима со стоимостью, допустим, какого-то корабля или береговой инфраструктуры, с созданием системы управления ВМС. Но это деньги, на которые можно осуществить какую-то провокацию", - заявил директор Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин, чьи слова приводит RT. По его словам, очевидно, что США пытаются руками Украины нагнетать обстановку на границах России.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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С ним солидарен главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым" подполковник запаса Сергей Ченнык. Он пояснил, что 10 млн долларов - небольшая сумма в масштабах военных закупок. "Здесь не надо идеализировать. Это дежурная помощь, которую американцы оказывают всем тем, кто числится в их верных и преданных союзниках - то есть на уровне каких-нибудь далеких африканских стран, не более того. Не думаю, что Украине эти деньги помогут, поскольку те проблемы, которые стоят перед ее военно-морскими силами, стоят гораздо больше, чем эти $10 млн", - отметил эксперт.

Кроме того, Сергей Ченнык добавил, что у Украины "в ближайшее время перспектива стать океанским флотом практически сведена к нулю". "Все, что им остается, - это развивать береговую составляющую, что они и делают, строя пункт управления в Очакове. И клянчить у своих союзников технически отсталые, ненужные им корабли, которые можно получить бесплатно. То есть такое военно-техническое попрошайничество - это, наверное, ближайшие перспективы украинского флота, потому что проблемы у них очень большие", - резюмировал он.

В мире экс-СССР Украина
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